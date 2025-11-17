HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ông Hà Quang Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Như Quỳnh

(NLĐO) - Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 17-11, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định nhân sự giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hà Quang Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - Ảnh 1.

Ông Hà Quang Trung (bên trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Báo Lai Châu

Theo Quyết định số 2524 ngày 14-11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương tin tưởng với kinh nghiệm đã từng giữ các chức vụ chủ chốt tại các địa phương, ông Hà Quang Trung sẽ phát huy hết năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức Trung ương mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để ông Hà Quang Trung hoàn thành trọng trách mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Hà Quang Trung trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã dành cho ông sự tín nhiệm, đón nhận đầy tình cảm, trách nhiệm. Đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu.

Trên cương vị mới, ông hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và sáng tạo, nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo; tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Huy động sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân nhằm đưa tỉnh Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Trước đó, ngày 16-11, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27-10-1976; quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên. Từ ngày 24-10-2025, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.


Ban Thường vụ Tỉnh Lai Châu Ban chấp hành phó bí thư Phó Bí thư Tỉnh ủy Ban Bí thư Trung ương Đảng
