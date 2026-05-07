Thời sự Chính trị

Thành ủy TPHCM: Siết quản lý vật liệu xây dựng, xử nghiêm đầu cơ găm hàng

PHAN ANH

(NLĐO) - Thành ủy TPHCM yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, khắc phục tình trạng đùn đẩy, khơi thông nguồn cát và bảo đảm vật liệu cho các dự án hạ tầng trọng điểm

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Kế hoạch 67 triển khai thực hiện Chỉ thị 03/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.

Nghiên cứu cơ chế phối hợp liên ngành

Theo đó, TPHCM sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Đồng thời, xây dựng đề án phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm thống nhất quản lý hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

Thành ủy TPHCM: Siết quản lý vật liệu xây dựng, xử nghiêm đầu cơ găm hàng - Ảnh 1.

TPHCM đang tập trung tháo gỡ để đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm. Trong ảnh: Dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

TPHCM cũng sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số và bản đồ tài nguyên khoáng sản thống nhất, bảo đảm liên thông giữa các nguồn vật liệu như đá, cát san lấp, cát biển. Việc này giúp điều tiết hiệu quả nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nguồn ngoài địa bàn.

Ngoài ra, TPHCM nghiên cứu cơ chế phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm cung ứng vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với năng lực điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Lấy kết quả làm thước đo đánh giá cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng trong quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 03; kế hoạch phải được tiến hành thường xuyên, thực chất, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chủ trương của Đảng với chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của thành phố.

Quản lý, điều tiết, phân bổ nguồn cung vật liệu xây dựng phải bảo đảm công khai, khách quan, đúng quy định pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đẩy giá, trục lợi chính sách trong chuỗi sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng.

Xác định rõ cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng; khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ đầu tư; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh.

Khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo; khuyến khích, bảo vệ các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên có tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm trong thí điểm vật liệu thay thế, áp dụng công nghệ thi công mới; lấy kết quả tháo gỡ khó khăn về vật liệu cho các dự án trọng điểm làm thước đo quan trọng đánh giá năng lực cán bộ.

Khai thác lợi thế sông Đồng Nai, sông Sài Gòn

Đáng chú ý, TPHCM sẽ triển khai các giải pháp khai thác lợi thế sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và cụm cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải; định hướng hình thành mạng lưới logistics đường thủy chuyên dụng, quy hoạch các trung tâm điều phối, bến bãi tại cửa ngõ nhằm giảm áp lực giao thông đường bộ.

TPHCM khuyến khích doanh nghiệp làm chủ công nghệ sản xuất vật liệu mới, thân thiện môi trường và nâng cao tỉ lệ nội địa hóa. Thành phố cũng tạo điều kiện nghiên cứu sử dụng cát biển trong các dự án hạ tầng, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật và môi trường.

