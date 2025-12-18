HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình "Vì Côn Đảo xanh - sạch - đẹp"

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình "Vì Côn Đảo xanh - sạch - đẹp", lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, kêu gọi cộng đồng chung tay giữ gìn Côn Đảo

Ngày 18-12, tại Đặc khu Côn Đảo, Thành ủy TP HCM tổ chức chương trình "Vì Côn Đảo xanh - sạch - đẹp", với sự tham dự của bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; cùng đông đảo cán bộ nữ TPHCM tham gia chương trình về nguồn tại Côn Đảo.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa do Thành ủy TPHCM tổ chức trong chuỗi hoạt động về nguồn cho cán bộ nữ thành phố. Qua đó, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và khơi dậy tinh thần trách nhiệm với biển đảo quê hương trong đội ngũ cán bộ và người dân thành phố.

- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đại diện Đoàn công tác trao tặng Đặc khu Côn Đảo "tuyến cây xanh Đại đoàn kết"

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường biển, giữ gìn cảnh quan sinh thái tại Côn Đảo không chỉ là nhiệm vụ của riêng địa phương mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Từ các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đến mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân và cả du khách khi đặt chân đến Côn Đảo đều cần có trách nhiệm với môi trường. 

"Chúng ta hãy bắt đầu từ những hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng Côn Đảo trở thành hòn đảo xanh, sạch, không rác thải nhựa. Đây phải là điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường biển đảo của đất nước"-P²hó Bí thư Thành ủy kêu gọi.

- Ảnh 2.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đại diện tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn trên đảo

Để phát động phong trào và thể hiện cam kết đồng hành lâu dài, đoàn công tác đã trao tặng 170 cây xanh cho Đặc khu Côn Đảo, thực hiện công trình "Tuyến đường xanh đại đoàn kết". Hoạt động này góp phần tạo thêm mảng xanh, cải thiện cảnh quan đô thị, đồng thời lan tỏa ý thức trồng và bảo vệ cây xanh trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo TPHCM cũng trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Đặc khu Côn Đảo. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của thành phố đối với người dân vùng biển đảo, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trên hành trình xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Ảnh 3.

Đoàn công tác cùng trồng cây xanh, lan tỏa thông điệp "Vì Côn Đảo xanh-sạch-đẹp"

Tiếp đó, lãnh đạo thành phố, đoàn cán bộ nữ TPHCM cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương đã tham gia đi bộ đồng hành tuyên truyền với thông điệp "Vì Côn Đảo xanh - sạch - đẹp", thu hút sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng.

Các đại biểu cũng trực tiếp trồng cây xanh tại khu vực đường Võ Thị Sáu và trục đường Bắc Đặc khu Côn Đảo, góp phần hoàn thiện công trình "Tuyến cây xanh đại đoàn kết". Những hàng cây mới trồng không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn là biểu tượng cho sự chung tay, gắn kết giữa TPHCM và Côn Đảo trong nỗ lực gìn giữ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

- Ảnh 4.

Đi bộ đồng hành tuyên truyền với thông điệp "Vì Côn Đảo xanh - sạch - đẹp",

