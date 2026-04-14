HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tháo dỡ 2 trạm thu phí nối Đồng Nai với TPHCM trong 1 tuần

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Sau nhiều năm "bỏ hoang", tiềm ẩn nhiều nguy hiểm giao thông, 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 sẽ được tháo dỡ trong tháng 4.

Sáng 14-4, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở đã chốt thời gian tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn gồm trạm T1 tại Km10+778 (phường Tam Phước) và trạm T2 tại Km28+450 (xã Long Phước).

Việc tháo dỡ dự kiến diễn ra trong vòng một tuần, từ ngày 18 đến hết ngày 24-4. Công tác tháo dỡ được triển khai nhằm mục đích trả lại mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Chi tiết thời gian tháo dỡ 2 trạm thu phí ‘bỏ hoang’ trên Quốc lộ 51 nhiều năm - Ảnh 1.

2 trạm thu phí T1, T2 trên Quốc lộ 51 sẽ được tháo dỡ từ ngày 18-24/4

Theo Sở Xây dựng, việc triển khai được thực hiện căn cứ các quy định của luật và quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức giao thông trên địa bàn. Đây là bước đi nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phù hợp với định hướng điều tiết lưu lượng phương tiện trên tuyến huyết mạch kết nối Đồng Nai với TPHCM.

Trong thời gian thi công tháo dỡ, hoạt động lưu thông qua khu vực hai trạm thu phí sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Cụ thể, mặt đường tại một số vị trí sẽ được thu hẹp để phục vụ thi công, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ, đặc biệt vào giờ cao điểm. Các phương tiện khi qua đây có thể phải di chuyển chậm, kéo dài thời gian hành trình.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp vận tải chủ động theo dõi tình hình giao thông, cân nhắc lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi lưu thông qua khu vực thi công, người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng cũng như hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông được bố trí tạm thời.

Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp thông tin rộng rãi đến người dân, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời, chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong suốt thời gian tháo dỡ.

Việc tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51 trong thời gian tới, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo hạ tầng giao thông khu vực theo hướng đồng bộ, hiện đại.

1 ngày trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc thực hiện tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2 trên tuyến Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện trong tháng 4-2026.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh, UBND phường Tam Phước và UBND xã Long Phước chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công tháo dỡ. Sở Xây dựng chủ trì cùng Khu Quản lý đường bộ IV, Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) thực hiện việc tháo dỡ, thu hồi, lưu giữ vật tư thu hồi trong và sau quá trình thực hiện tháo dỡ.

Năm 2025, tuyến Quốc lộ 51 được bàn giao cho UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, bao gồm cả 2 trạm thu phí chưa được tháo dỡ, mặc dù đã dừng thu phí từ ngày 13-1-2023.

Sở Xây dựng đánh giá trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.

Các tồn tại của trạm thu phí không còn tác dụng trên đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông.

Theo kế hoạch, BVEC sẽ bàn giao toàn bộ hiện trạng 2 trạm thu phí cho Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai trước ngày 15-4-2026.


Tin liên quan

Đồng Nai sẽ tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 4-2026

(NLĐO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao các cơ quan chức năng thực hiện việc tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 4-2026.

tỉnh đồng nai Quốc lộ 51 bỏ hoang Sở Xây dựng trạm thu phí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo