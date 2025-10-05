Tháo dỡ nhà rông 9,4 tỉ đồng đang xây dang dở

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, vừa họp với các sở, ngành và đơn vị chuyên môn về việc xử lý công trình trên địa bàn. Trong đó, có Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đang Ya.

Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn trình bày ý kiến, ông Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo thống nhất việc dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

Tỉnh Gia Lai đã yêu cầu tháo dỡ nhà rông đang xây dang dở để lấy mặt bằng tổ chức tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025

Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp với UBND xã Biển Hồ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các đơn vị liên quan triển khai việc dừng dự án; thực hiện việc tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025. Việc tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 15-10.

Đối với Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, ông Phạm Anh Tuấn giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Biển Hồ tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc chuyển toàn bộ nguồn vốn của dự án để thực hiện dự án và nhiệm vụ khác đảm bảo theo quy định.

Nhà nước sẽ có trách nhiệm thanh toán giá trị công trình đã thi công (khoảng 3,5 tỉ đồng ) cho nhà thầu

Sau khi chuyển nguồn vốn, UBND xã Biển Hồ có trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án mới đảm bảo tiến độ dự án và tiến độ giải ngân, hoàn thành trong năm 2025 theo quy định.



