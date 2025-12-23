Tháo gỡ "điểm nghẽn" liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản

Ngày 23-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 98/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đồng thời triển khai Nghị quyết 496 của HĐND TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết sau hơn 6 năm triển khai Nghị định 98, chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản đã đạt một số kết quả bước đầu, góp phần hình thành các chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn không ít hạn chế, vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Các HTX nông nghiệp đang làm rất tốt chuỗi liên kết - tiêu thụ nông sản

Theo ông Nguyễn Văn Đa, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng khi Nghị quyết 496 của HĐND TPHCM vừa được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo định hướng nông nghiệp đô thị.

Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, HTX và trang trại cùng nhìn lại thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phù hợp cho giai đoạn tới.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung phân tích những "điểm nghẽn" trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình liên kết chuỗi giá trị. Các đại biểu cho rằng cần phát huy rõ hơn vai trò "cầu nối" của HTX; chuẩn hóa chất lượng nông sản gắn với truy xuất nguồn gốc, hướng tới thị trường xuất khẩu; đồng thời thay đổi tư duy sản xuất manh mún của một bộ phận nông dân.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp của chuyên gia cũng như các HTX, doanh nghiệp

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Giám đốc HTX Bưởi da xanh Hắc Dịch, kiến nghị cần chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ theo chuỗi, theo cụm liên kết. Theo ông Trung, bên cạnh tập huấn kỹ thuật, TPHCM cần ưu tiên đầu tư hạ tầng sau thu hoạch như sơ chế, đóng gói, kho mát; có chính sách tín dụng, bảo hiểm rủi ro sản xuất và giá cả, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kết nối thị trường cho nông dân và HTX.

Đại diện Công ty TNHH Trang Linh, đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi chăn nuôi heo, nhấn mạnh việc tổ chức liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giảm chi phí trung gian.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khen thưởng các cá nhân, tập thể là doanh nghiệp, HTX, địa phương có thành tích xuất sắc

Ở góc độ chuyên gia, ThS Nguyễn Hoàng Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh tế hợp tác - Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, cho rằng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị là xu thế tất yếu, là lời giải căn cơ cho bài toán "được mùa - mất giá" và phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh đô thị hóa nhanh. Ông đề xuất tái cấu trúc chuỗi giá trị theo lợi thế địa lý, gắn nông nghiệp với du lịch sinh thái, logistics và chương trình OCOP. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản TPHCM.