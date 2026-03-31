Lao động

Tháo gỡ vướng mắc về BHXH cho doanh nghiệp

MAI CHI

(NLĐO) - Bên cạnh phổ biến các quy định mới của Luật BHXH, Luật Việc làm, BHXH TPHCM cũng đã giải đáp nhiều vướng mắc liên quan cho các doanh nghiệp

Ngày 31-3, BHXH TPHCM đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý I/2026, chủ đề "Cập nhật các quy định của pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)". 

Hướng dẫn cụ thể về giải quyết chế độ

Tại hội nghị, BHXH TP đã phổ biến đến các doanh nghiệp các quy định mới, những điểm sửa đổi, bổ sung của Luật BHXH năm 2024, Luật Việc làm năm 2025, đặc biệt là các nội dung về đối tượng tham gia mới, mức đóng BHXH, BHTN, giải quyết các chế độ liên quan, các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN… 

Đồng thời, BHXH TPHCM cũng hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về nghiệp vụ thu, sổ thẻ, giải quyết chế độ; quy trình, thủ tục hành chính trong đăng ký tham gia và thụ hưởng chính sách.

Tháo gỡ vướng mắc về BHXH, BHTN cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Hiểu - Phó Giám đốc BHXH TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Trong khuôn khổ buổi đối thoại, đại diện BHXH TPHCM cũng đã giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề như: mức đóng, phương thức đóng BHXH của người lao động làm việc không trọn thời gian; giải quyết chế độ nặng nhọc, độc hại, thai sản, tai nạn lao động, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe… cho người lao động; cập nhật quá trình tham gia BHXH qua ứng dụng VssID; cấp sổ BHXH điện tử…

Đại diện Công ty CP Acecook Việt Nam nêu công ty có chính sách hỗ trợ thêm 15% lương cho những người lao động đi làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần. Khoản hỗ trợ này chỉ trả khoảng 4 ngày/tháng và mức trả không cố định. Vậy khoản hỗ trợ này có phải tính đóng BHXH cho người lao động không?

Tháo gỡ vướng mắc về BHXH, BHTN cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Doanh nghiệp nêu vướng mắc đề nghị BHXH TPHCM giải đáp

Tạo sự an tâm cho người lao động

Giải đáp vấn đề này, đại diện BHXH TPHCM cho hay khoản hỗ trợ mà doanh nghiệp trả thêm cho người lao động nếu đi làm việc vào ngày thứ bảy bản chất như một khoản lương làm thêm ngoài giờ. Khoản thu nhập này không cố định, không được trả thường xuyên nên sẽ không được tính là khoản đóng BHXH.

Tháo gỡ vướng mắc về BHXH, BHTN cho doanh nghiệp - Ảnh 3.

Đại diện BHXH TPHCM giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp

Về căn cứ đóng BHXH đối với người lao động làm việc không trọn thời gian, được trả tiền lương theo giờ mà doanh nghiệp đặt ra, đại diện BHXH Thành phố hướng dẫn doanh nghiệp cần lấy tổng số giờ làm việc trong tháng nhân với mức lương trả theo giờ thỏa thuận trong hợp đồng lao động để tính mức tiền lương tháng của người lao động. 

Trường hợp tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn mức lương tham chiếu (hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng) thì doanh nghiệp phải đóng BHXH cho người lao động. BHXH TP cũng lưu ý mức lương doanh nghiệp trả theo giờ cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ Chính phủ quy định.

Với phản ánh của doanh nghiệp (đang sử dụng khoảng 10.000 lao động) rằng đa số người lao động đều bị thiếu quá trình tham gia trong ứng dụng VssID, BHXH TP đề nghị đơn vị liên hệ BHXH cơ sở đang quản lý để kéo dữ liệu về cho đầy đủ, tạo sự an tâm cho người lao động.

BHXH TPHCM triển khai hướng dẫn kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

(NLĐO)- Việc triển khai hướng dẫn thể hiện quyết tâm của BHXH TPHCM trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH

Vì sao BHXH TPHCM ngưng cấp sổ BHXH bản giấy từ 1-1-2026?

(NLĐO) - Người lao động nộp hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chỉ cần cung cấp tờ rời sổ BHXH

BHXH TPHCM công khai danh sách các trường chưa đạt tỉ lệ sinh viên đóng BHYT

(NLĐO) - Tính đến hết tháng 10-2025 vẫn còn một số trường chưa đạt được tỉ lệ tham gia BHYT cho sinh viên theo yêu cầu

