Thảo Vy Organic vô địch Giải 6v6 - 2026 khu vực miền Nam

Tối 12-4, trên sân PM Sports (TP HCM), giải bóng đá 6 người TPG6v6 – Care For Việt Nam Cup 2026 khu vực miền Nam đã khép lại bằng trận chung kết kịch tính giữa Hoàng Long FC và Thảo Vy Organic.

Trước sự cổ vũ của gần 1.500 khán giả đến xem trực tiếp tại sân, hai đội nhập cuộc cởi mở với lối chơi giàu tốc độ. Trong đó, Thảo Vy Organic tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Vũ Văn Khá nhưng không thể tận dụng.

Phung phí cơ hội, họ phải trả giá khi Hoàng Long FC chỉ cần hai đường chuyền để tổ chức phản công, Giang "Kaka" băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỉ số.

Bị dẫn bàn, Thảo Vy Organic gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chặt chẽ của đối thủ. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Duy "Haaland" kiến tạo để Phi "Cà Mau" đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1.

Thảo Vy Organic (xanh) ngược dòng thắng lợi

Hiệp 2 trở nên căng thẳng hơn khi cả hai đội đều chạm mốc 5 lỗi tổng hợp. Theo luật thi đấu, đội phạm lỗi thứ 6 sẽ chịu quả phạt 1 đấu 1. Cơ hội đến với Thảo Vy Organic nhưng Lê Văn Phúc không thắng được thủ môn đối phương. Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ với thể thức rút người và áp dụng "bàn thắng vàng".

Từ 6 người, Hoàng Long và Thảo Vy Organic mỗi bên chỉ còn 3 cầu thủ trên sân. Để rồi, từ một tình huống ban bật ăn ý, Hoàng Hưng lập công, ấn định thắng lợi 2-1 và mang về chức vô địch sân 6 đầu tiên cho Thảo Vy Organic.

Thảo Vy Organic giành chức vô địch cùng số tiền thưởng 50 triệu đồng

Giải đấu do Ta Pha Group tổ chức, hướng tới phát triển hệ thống TPG6v6 toàn quốc với các chặng tại TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, tìm ra các gương mặt tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc, dự kiến ở TP HCM.

“Từ hàng ghế khán giả, tôi thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn và sự kịch tính của thể thức thi đấu 6v6. Đây chắc chắn sẽ là một hình thức thi đấu lôi cuốn, thu hút đông đảo người yêu bóng đá trên khắp cả nước.

Với vai trò là nhà tài trợ chính thức của TPG6v6 năm 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần lan tỏa rộng rãi hơn nữa môn thể thao độc đáo này.

Qua đó, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng về tình yêu bóng đá, nâng cao sức khỏe cộng đồng và kết nối những giá trị tốt đẹp trong xã hội” - ông Nguyễn Tường Huy - Phó Tổng Giám đốc nhãn hàng chia sẻ.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC Vô địch: Thảo Vy Organic Á quân: Hoàng Long FC Đồng hạng Ba: Hổ Phủi FC, Tâm Cường Phát Gia Lai Vua phá lưới: Nguyễn Vũ (Hoàng Long FC) Cầu thủ xuất sắc nhất: Hồ Hoàng Hưng (Thảo Vy Organic) Thủ môn Xuất sắc nhất: Vũ Văn Khá (Hoàng Long FC) HLV xuất sắc nhất: Hồng Tài (Thảo Vy Organic)



