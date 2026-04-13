HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thảo Vy Organic vô địch Giải 6v6 - 2026 khu vực miền Nam

Quốc An - Ảnh: Đan Võ

(NLĐO) - Khép lại trận chung kết TPG 6v6 khu vực miền Nam 2026, Thảo Vy Organic đã đánh bại Hoàng Long FC để giành chức vô địch.

Tối 12-4, trên sân PM Sports (TP HCM), giải bóng đá 6 người TPG6v6 – Care For Việt Nam Cup 2026 khu vực miền Nam đã khép lại bằng trận chung kết kịch tính giữa Hoàng Long FC và Thảo Vy Organic.

Trước sự cổ vũ của gần 1.500 khán giả đến xem trực tiếp tại sân, hai đội nhập cuộc cởi mở với lối chơi giàu tốc độ. Trong đó, Thảo Vy Organic tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Vũ Văn Khá nhưng không thể tận dụng.

Phung phí cơ hội, họ phải trả giá khi Hoàng Long FC chỉ cần hai đường chuyền để tổ chức phản công, Giang "Kaka" băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỉ số.

Bị dẫn bàn, Thảo Vy Organic gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chặt chẽ của đối thủ. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Duy "Haaland" kiến tạo để Phi "Cà Mau" đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1.

Thảo Vy Organic (xanh) ngược dòng thắng lợi

Hiệp 2 trở nên căng thẳng hơn khi cả hai đội đều chạm mốc 5 lỗi tổng hợp. Theo luật thi đấu, đội phạm lỗi thứ 6 sẽ chịu quả phạt 1 đấu 1. Cơ hội đến với Thảo Vy Organic nhưng Lê Văn Phúc không thắng được thủ môn đối phương. Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ với thể thức rút người và áp dụng "bàn thắng vàng".

Từ 6 người, Hoàng Long và Thảo Vy Organic mỗi bên chỉ còn 3 cầu thủ trên sân. Để rồi, từ một tình huống ban bật ăn ý, Hoàng Hưng lập công, ấn định thắng lợi 2-1 và mang về chức vô địch sân 6 đầu tiên cho Thảo Vy Organic.

Thảo Vy Organic giành chức vô địch cùng số tiền thưởng 50 triệu đồng

Giải đấu do Ta Pha Group tổ chức, hướng tới phát triển hệ thống TPG6v6 toàn quốc với các chặng tại TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, tìm ra các gương mặt tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc, dự kiến ở TP HCM.

“Từ hàng ghế khán giả, tôi thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn và sự kịch tính của thể thức thi đấu 6v6. Đây chắc chắn sẽ là một hình thức thi đấu lôi cuốn, thu hút đông đảo người yêu bóng đá trên khắp cả nước.

Với vai trò là nhà tài trợ chính thức của TPG6v6 năm 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần lan tỏa rộng rãi hơn nữa môn thể thao độc đáo này.

Qua đó, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng về tình yêu bóng đá, nâng cao sức khỏe cộng đồng và kết nối những giá trị tốt đẹp trong xã hội” - ông Nguyễn Tường Huy - Phó Tổng Giám đốc nhãn hàng chia sẻ.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC

Vô địch: Thảo Vy Organic

Á quân: Hoàng Long FC

Đồng hạng Ba: Hổ Phủi FC, Tâm Cường Phát Gia Lai

Vua phá lưới: Nguyễn Vũ (Hoàng Long FC)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Hồ Hoàng Hưng (Thảo Vy Organic)

Thủ môn Xuất sắc nhất: Vũ Văn Khá (Hoàng Long FC)

HLV xuất sắc nhất: Hồng Tài (Thảo Vy Organic)


Tin liên quan

6v6: sân chơi và luồng gió mới của bóng đá Việt

(NLĐO) - Với hi vọng có thêm đại diện bóng đá Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là tầm cở World Cup, "sới phủi" sắp phủ sóng mô hình bóng đá mới khắp ba miền.

Giải vô địch 6v6 TP HCM tìm ra nhà vô địch đầu tiên

(NLĐO) - Thắng 4-1 trước Ta Pha Nghĩa Kỳ trong trận chung kết, CTG Bình Định trở thành nhà vô địch ở mùa giải đầu tiên của giải TPG6v6 đầu tiên.

Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan, Malaysia ở giải sân 7 quốc tế

(NLĐO) - Giải bóng đá sân 7 quốc tế 2025 được tổ chức tại TP HCM từ ngày 15 đến 17-8, quy tụ 3 đội mạnh gồm tuyển Việt Nam, Thái Lan và Malaysia

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo