6v6: sân chơi và luồng gió mới của bóng đá Việt

Cuối năm 2025, các hoạt động bóng đá với quy mô bóng đá 6 người (6v6) bắt đầu rầm rộ. Sân chơi này là mô hình thi đấu rút gọn đang phát triển mạnh trên toàn cầu, kết hợp giữa tốc độ của futsal và không gian mở của bóng đá sân 11 người.

Ở cấp độ quốc tế, các giải đấu chuyên nghiệp đã được tổ chức và có Liên đoàn bóng đá mini thế giới (WFM) với lịch sử hơn 18 năm thành lập. Đây cũng là đơn vị điều hành các kỳ World Cup 6v6 (2 năm/lần) quy tụ hàng chục đội tuyển quốc gia từ châu Âu, châu Á đến châu Mỹ Latin.

Tuy nhiên, thể thức này không phải là mới với bóng đá Việt Nam. Vào đầu năm 2010, VFF đã tổ chức giải đấu 6v6 khắp ba miền để tìm ra các ứng viên tham dự vòng chung kết tại Thống Nhất để tìm ra nhà vô địch toàn quốc tham dự giải đấu thế giới gồm 11 đội - sự kiện bên lề của World Cup 2010. Tuy nhiên, sau giai đoạn khởi đầu ấy, sân chơi dần lắng xuống.

Chung kết Giải 6v6 WMF World Cup 2025

Trong bối cảnh bóng đá phong trào Việt ngày càng bùng nổ và chuyên nghiệp, đặc biệt là hệ sinh thái sân 7 người “trăm hoa đua nở” từ thành thị đến nông thôn, một hướng đi mới đã xuất hiện: Giải TPG 6v6 lần đầu tiên được xây dựng hệ thống thi đấu bài bản, toàn quốc cho sân chơi này sau khi được công bố đầu năm 2026.

Người đứng sau giải đấu mới là Thạc sĩ - Luật sư Võ Đan Mạch của Đoàn Luật sư TP HCM. Xuất thân từ gia đình bần nông với ba mất sớm, tay trắng vươn lên từ Trường Đại học Luật TP HCM với thời điểm 4 năm liền không về quê khi làm thêm, tăng thu nhập trong các dịp Tết.

Sớm bươn chải, hiểu sự đời đi đôi với học, ông Mạch nhanh chóng thành lập công ty Ta Pha cùng đồng sự chỉ 2 năm sau tốt nghiệp.

Đây cũng là bước đệm cho ông có thể tiếp cận thêm đam mê với quả bóng tròn trong tương lai.

Ông Mạch (trái) với niềm đam mê, đồng hành cùng bóng đá TP HCM

Với bóng đá phong trào ở Việt Nam, những năm gần đây thực sự chứng kiến “trăm hoa đua nở”. Từ thành thị đến nông thôn, từ sân cỏ nhân tạo sáng đèn mỗi tối đến những giải đấu tự phát nhưng đầy đam mê, người người nhà nhà đều có thể đứng ra tổ chức một giải bóng. Đặc biệt, bóng đá sân 7 người đã trở thành một mô hình phát triển mạnh mẽ từ bắc chí nam, kéo theo những cộng đồng yêu bóng đá ngày càng lớn mạnh.

Tuy nhiên, bóng đá sân 7 vẫn chưa được công nhận rộng rãi trên đấu trường quốc tế và con đường phát triển còn nhiều giới hạn.

Từng kinh qua các mô hình phong trào từ sân 7 đến sân 11 với vai trò ông bầu lẫn ban tổ chức, ông Mạch quyết định rẽ hướng, đặt cược vào 6v6 như một lối đi mới.

Trên trang cá nhân, ông tự tin khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể mơ đến ngôi vô địch thế giới, khi ngay cả Azerbaijan còn làm được, miễn là chúng ta đủ quyết tâm và vượt qua những đối thủ lớn trong khu vực như Thái Lan.

Việc 6v6 là bộ môn chính thống trên thế giới, có liên đoàn quản lý và hệ thống giải đấu quy mô tương tự World Cup ở sân 11. Ông Mạch quyết định đưa mô hình 6v6 trở lại Việt Nam, tạo thêm sân chơi chuyên nghiệp để cầu thủ, đội bóng phong trào khẳng định mình và hướng tới sự công nhận quốc tế.

Giải đấu 6v6 cuối năm 2025 mang tính thử nghiệm để phát triển hệ thống toàn quốc

Để tiến tới điều đó, giải đấu phải có hệ thống hoàn chỉnh, phủ sóng khắp 3 miền như sân 7 đã và đang làm. BTC cũng sẽ liên kết với những đối tác nước ngoài để tổ chức giải đấu quốc tế và tầm nhìn xa hơn nữa là đưa Việt Nam tham dự World Cup 6v6 như Thái Lan, Indonesia.

Dù vậy, giải đấu này không phải ý tưởng trên bàn giấy khi chính BTC đã có thử nghiệm và đánh giá trước khi công bố giải đấu toàn quốc.

Ông Mạch chia sẻ: “Chúng tôi phát triển giải đấu theo lộ trình từng giai đoạn. Cuối năm 2025 lần đầu tổ chức 6v6 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đội bóng phong trào lớn, lẫn khán giả, đồng thời tích lũy nhiều kinh nghiệm về tổ chức và luật thi đấu.

Bước sang năm 2026, hệ thống giải sẽ mở rộng trên toàn quốc với ba miền Bắc -Trung - Nam, quy tụ nhiều đội phong trào tên tuổi. Tất cả được triển khai theo lộ trình,với tinh thần cầu thị, lắng nghe sự góp ý của khán giả, đội bóng để ngày càng hoàn thiện”.

Trong công cuộc xây dựng mô hình mới, ông Mạch định hướng phát triển 6v6 một cách bền vững và chuyên nghiệp, không chỉ dừng ở một giải phong trào đơn lẻ.

BTC sẽ chủ động học hỏi cách làm từ các quốc gia có phong trào 6v6 mạnh như Trung Quốc, Thái Lan, Brazil và Tây Ban Nha để xây dựng hệ thống bài bản. Trong tương lai, việc hợp tác cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ nâng tầm bóng đá 6 người.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến sân chơi châu lục hay thế giới, ông Mạch nhấn mạnh rằng cần phải nhìn những đối thủ trong khu vực của mình như Thái Lan hay Indonesia.

Với 6v6, việc phát triển từng bước và kiên định thì đây sẽ là “làn gió mới” cho bóng đá Việt Nam như cách futsal đã từng bước vươn lên từ phong trào đến chuyên nghiệp hóa, thành một trong những mũi nhọn của bóng đá nước nhà.

Mỗi đội gồm 6 cầu thủ (5 cầu thủ, 1 thủ môn), thi đấu trên sân cỏ nhân tạo hoặc sân nhỏ ngoài trời, kích thước linh hoạt, nhịp độ cao, va chạm nhiều và đề cao kỹ thuật cá nhân lẫn khả năng chuyển trạng thái nhanh. 6v6 có thời gian thi đấu ngắn, luật đơn giản, ít gián đoạn giúp trận đấu liên tục và giàu tính giải trí. Mô hình này đặc biệt phổ biến bởi chi phí tổ chức thấp, dễ xây dựng đội hình.





