Giải trí

Hot YouTuber ở Mỹ Ngọc Bảo Vy chứng minh thực lực

Thùy Trang, ảnh: Lý Võ Phú Hưng

(NLĐO) - Được yêu mến từ những trích đoạn trên mạng, Ngọc Bảo Vy đã chứng minh được thực lực khi làm hẳn mini concert tại Việt Nam.

YouTuber Mỹ về Việt Nam làm mini concert cải lương

Hot youtuber ở Mỹ Ngọc Bảo Vy chứng minh thực lực - Ảnh 1.

Hot YouTuber Mỹ Ngọc Bảo Vy về Việt Nam làm mini concert

Đêm mini liveshow của Ngọc Bảo Vy mới đây thu hút sự chú ý. YouTuber từ Mỹ Ngọc Bảo Vy gây ấn tượng khi xuất hiện trong trích đoạn Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ cùng với hai nghệ sĩ NSƯT Kim Tử Long, Trinh Trinh.

Trong kho tàng cải lương Hồ Quảng, đây được xem là một vở diễn kinh điển và được các nghệ sĩ gạo cội thể hiện rất thành công. Chính vì thế, việc một tài năng trẻ như Ngọc Bảo Vy thủ vai Thần Nữ là một thách thức đối cô.

Hiểu được tầm quan trọng của vai diễn nên Ngọc Bảo Vy chăm chỉ luyện và luôn lắng nghe những góp ý của đàn anh, đàn chị.

"Lúc diễn với những anh chị tên tuổi trong nghề thì mình phải chấp nhận sự khó tính của các anh chị. Tuy nhiên, khó, kỹ thì mình mới nên người, vì vậy, tôi luôn sẵn sàng đón nhận những lời góp ý.

Họ khó tính chỉ vì mong muốn tôi trình diễn tốt. Mấy ngày qua, tập luyện chung tôi thấy các anh chị rất nhiệt tình chỉ bảo nên tôi cố gắng học hỏi" - Ngọc Bảo Vy chia sẻ.

Nhận xét về Ngọc Bảo Vy, NSƯT Trinh Trinh cho biết: "Ngọc Bảo Vy là một "bông hoa mới" của bộ môn nghệ thuật cải lương. Là một người sống ở nước ngoài nhưng Vy lại dành tình yêu đặc biệt cho cải lương tuồng cổ, bạn ấy tự học mà không qua bất kỳ trường lớp nào, điều này khiến tôi rất đồng cảm. Đó cũng là lý do tôi có mặt ở đây để động viên cho bạn cũng như góp phần lan tỏa tinh thần tự hào mình là người Việt Nam và có tình yêu sâu sắc với cải lương tuồng cổ".

Hot YouTuber từ Mỹ mê cải lương từ nhỏ

Hot youtuber ở Mỹ Ngọc Bảo Vy chứng minh thực lực - Ảnh 2.

Dù không sinh ra từ cái nôi nghệ thuật nhưng Ngọc Bảo Vy đã mê cải lương từ nhỏ

Tại mini concert của mình, YouTuber từ Mỹ đã có dịp biểu diễn cùng các ngôi sao trong ngành như Trinh Trinh, KimTử Long, NSUT Võ Minh Lâm, Hoàng Đăng Khoa trong trích đoạn Tình sử Dương Quý Phi.

Ngoài ra, chương trình còn gửi đến khán giả tiết mục hấp dẫn khác như "Đường về khuya", "Gió cuốn mây trôi", "Đêm trao kỷ niệm", "Má thương con hoài"… do các ca sĩ như Tuấn Sang, Trường Sang, Trường Huy thể hiện.

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng Ngọc Bảo Vy lại có tình yêu sâu sắc với bộ môn cải lương từ khi còn nhỏ, những đêm đi xem hát ở Đình Phú Lâm (nay thuộc Phường Phú Lâm, TP HCM) đã giúp cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nghệ sĩ.

Tuy nhiên, sau đó cô đi định cư ở Mỹ và trở thành một nhân viên văn phòng. Trong những ngày rảnh rỗi, Ngọc Bảo Vy thường hát lại những trích đoạn quen thuộc để thỏa mãn đam mê và may mắn được nhiều người yêu mến.

Hot youtuber ở Mỹ Ngọc Bảo Vy chứng minh thực lực - Ảnh 3.

Hot YouTuber ở Mỹ Ngọc Bảo Vy chứng minh thực lực

"Năm 2020 - 2021, tôi hay đăng những clip mình hát cải lương lên mạng thì có duyên gặp được thầy Huy Dũng. Thầy cũng sống ở nước ngoài nên nhận dạy hát cải lương online cho tôi. Vào những dịp hát cúng Tổ, thầy có bay qua tiểu bang của Vy để dạy hát và trình diễn.

Tuy nhiên, vì khoảng cách địa lý và thời gian giới hạn nên tôi không học được nhiều. Sau này, tôi gặp chị bầu show Minh Trang, chị ấy giúp tôi gặp gỡ những nghệ sĩ gạo cội trong như Kim Tử Long, Hoàng Đăng Khoa hay Trinh Trinh. Từ đó, tôi có cơ hội được học trực tiếp, tôi được họ hướng dẫn làm sao hát cho hay và ra điệu bộ làm sao cho đẹp" - Ngọc Bảo Vy bộc bạch.

