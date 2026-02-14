Thắp hy vọng hoàn lương cho người từng lầm lỗi

Ngày 14-2, trong không khí những ngày đầu xuân, Phân trại tạm giam Phước Thắng (thuộc Trại tạm giam số 1, Công an TPHCM) tổ chức chương trình "Ngày hội gia đình phạm nhân" Tết Nguyên đán 2026.

Hoạt động không chỉ mang đến không khí ấm áp cho phạm nhân đang chấp hành án, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi.

Niềm vui của phạm nhân và gia đình tại "Ngày hội gia đình phạm nhân"

Chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, gặp gỡ, trò chuyện cùng gia đình, chơi trò chơi dân gian, gói bánh chưng xanh và trao quà Tết.

Trong không gian khép kín của phân trại, những cái bắt tay, ánh mắt xúc động giữa phạm nhân và người thân khiến không khí ngày xuân trở nên đặc biệt hơn. Tiếng cười nói rộn ràng phần nào xua đi sự cách biệt của những bức tường giam giữ.

Phân trại tạm giam Phước Thắng hiện quản lý 485 can phạm nhân, trong đó có 28 phạm nhân đang chấp hành án.

Năm 2025, phân trại có 19 người cải tạo tốt được hưởng ân xá.

Tổ chức giao lưu văn nghệ trong "Ngày hội gia đình phạm nhân"

Trung tá Phạm Văn Linh, Trưởng Phân trại tạm giam Phước Thắng, cho biết đơn vị xác định quản lý phải đi đôi với giáo dục, cảm hóa. Việc tổ chức "Ngày hội gia đình phạm nhân" nhằm động viên tinh thần, khơi dậy ý thức hướng thiện để phạm nhân phấn đấu cải tạo tiến bộ.

Phạm nhân N.P.G. bày tỏ sự ân hận khi nhắc lại sai lầm: Do nóng nảy, thiếu suy nghĩ mà vi phạm pháp luật, để lại nỗi buồn cho gia đình. "Tôi đang cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về chăm sóc cha mẹ, vợ con" - phạm nhân này này tỏ.

Gia đình một phạm nhân vui mừng khi được gặp lại nhau

Cùng tâm trạng ấy, phạm nhân P.N.T.M cho biết trước đây chỉ nghĩ cho bản thân, không lường hết hệ quả. Qua các buổi sinh hoạt, giáo dục pháp luật và sự quan tâm của cán bộ, chị nhận ra giá trị của tự do, của tình thân gia đình và xem đây là cơ hội làm lại cuộc đời bằng công việc lương thiện.

"Ngày hội gia đình phạm nhân" không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống tinh thần dịp đầu năm mà còn thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, mở ra hy vọng về hành trình tái hòa nhập bền vững cho những người từng lầm lỡ.