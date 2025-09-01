Ngày 1-9, Trại giam Xuyên Mộc - T345 (Cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Bàu Lâm, TP HCM) và Trại tạm giam số 1 (xã Long Điền, TP HCM) đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2-9 cho các phạm nhân đang chấp hành án.

Tại Trại giam Xuyên Mộc - T345, có 178 phạm nhân đủ điều kiện được công bố Quyết định và nhận Giấy chứng nhận đặc xá. Trại tạm giam số 1 cũng công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 57 phạm nhân. Đây đều là những phạm nhân đã có quá trình cải tạo, rèn luyện tốt và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về công tác đặc xá.

Niềm vui đoàn tụ của các gia đình

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục A03 (Bộ Công an), Công an TP HCM và Ban Giám thị các trại giam nhấn mạnh, đợt đặc xá dịp Quốc khánh năm nay tiếp tục thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, cũng như chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những người bị kết án phạt tù đã nỗ lực cải tạo tốt.

Lãnh đạo Bộ Công an đồng thời nhắn nhủ những người chấp hành xong án phạt, sau khi trở về địa phương cần tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền nơi cư trú, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, chăm lo gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Rất đông người đứng chờ người thân được đặc xá trở về

Đối với những phạm nhân chưa được đặc xá trong đợt này, đại diện lãnh đạo các đơn vị đề nghị tiếp tục yên tâm tư tưởng, chấp hành tốt bản án, không ngừng học tập, lao động, rèn luyện để sớm có cơ hội được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Theo Ban Giám thị các trại, công tác xét duyệt và đề nghị đặc xá dịp 2-9 năm nay được triển khai khẩn trương, bảo đảm đúng quy định, khách quan, minh bạch, công khai và chặt chẽ, đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.