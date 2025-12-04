Thắp lên niềm vui đến trường

Ngày 3-12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 150.000 tập vở từ chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai", do Báo Người Lao Động vận chuyển từ TP HCM.

Đội mưa đón tập vở

Do ảnh hưởng của bão số 15, ngày 3-12, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk mưa rả rích suốt ngày. Hơn 7 giờ, đoàn xe chở 150.000 tập vở thuộc chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động đã tập kết trước cổng Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên (cũ). Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cùng hơn 20 học sinh chờ sẵn để hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa. Không khí khẩn trương hiện rõ trên từng gương mặt, ai cũng mong muốn chuyển nhanh số vở nghĩa tình này đến tận tay các em học sinh vùng lũ.

Ngay sau đó, 12.000 cuốn tập được chuyển đến Trường THPT Nguyễn Trãi và Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tuy Hòa) - 2 đơn vị bị ngập nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Tại Trường THPT Nguyễn Trãi, dù có lịch học buổi chiều, nhiều học sinh vẫn đội mưa đến trường từ sáng sớm chờ nhận quà. Theo thống kê, khoảng 80% học sinh của trường có nhà bị ngập, sách vở hư hại hoàn toàn.

Nhận phần quà trên tay, em Bùi Thị Kim Tuyền (lớp 11B5, Trường THPT Nguyễn Trãi) xúc động: "Lũ vô nhanh quá làm sách vở hư hết trơn. Nghe thầy báo tin Báo Người Lao Động về tặng vở, tụi em mừng quá rủ nhau đội mưa lên trường liền. Có vở mới rồi, tụi em đỡ lo, yên tâm đi học lại".

Những tập vở yêu thương từ chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” của Báo Người Lao Động được trao tại Trường Tiểu học Chí ThạnhẢnh: MỸ ANH

Vỡ òa cảm xúc

Rời 2 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Trãi, đoàn công tác tiếp tục hành trình về những vùng đất vừa gượng dậy sau bão số 13 đã lại bị cơn lũ lịch sử vùi dập tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc và Ô Loan. Tại đây, 30.000 tập vở do Tổng Công ty Khánh Việt tài trợ thông qua Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" đã được trao tận tay học trò. Suốt chặng đường, điện thoại của chúng tôi liên tục reo bởi những cuộc gọi mong ngóng từ các thầy cô hiệu trưởng: "Các em đang đợi".

Tại Trường Tiểu học và THCS Xuân Quang Bắc (xã Đồng Xuân), ngôi trường nằm nép mình dưới chân đồi vẫn còn in hằn dấu vết bùn đất sau lũ. Không khí vỡ òa khi chiếc xe chở tập vở vào cổng, nơi gần 500 học sinh đang háo hức chờ đợi. Đón đoàn, thầy Hồ Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng nhà trường, xúc động chia sẻ: "Nhà nào cũng bị ngập, chẳng em nào còn giữ được tập vở lành lặn. Món quà của Báo Người Lao Động đến lúc này thật sự rất quý, rất kịp thời, giúp các em có cái viết, cái học để sớm ổn định lại nề nếp".

Dù quần áo, đôi chân còn vương màu bùn đất nhưng ánh mắt các em học sinh lại sáng bừng lên khi đón nhận những cuốn vở thơm mùi giấy mới.

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc), xe chưa vào đến sân, học sinh đã xếp hai hàng dài vẫy chào và hát vang bài "Em là bông hồng nhỏ". Em Hồ Lê Diệu Anh, học sinh lớp 4C, thỏ thẻ: "Nhà con và các bạn đều bị ngập lút đầu, ngập tới mái nhà, sách vở ướt nhẹp toàn bộ. Chú tặng vở mới, con mừng lắm".

Tiếp nhận 8.400 tập vở từ Báo Người Lao Động, cô Phan Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chí Thạnh, bày tỏ: "Hầu hết nhà học sinh đều bị ngập, thương nhất là nhiều em ở khu Ngân Sơn bị lũ cuốn trôi không còn đồ đạc gì cả. Sự hỗ trợ kịp thời của Báo Người Lao Động lúc này quý lắm, không chỉ là vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để thầy trò gượng dậy, sớm ổn định việc học".

Tại Trường THCS Võ Trứ (xã Tuy An Bắc), sự chờ đợi chuyển thành hành động ngay khi xe dừng bánh. Hơn 20 học sinh nhanh nhẹn leo lên xe, phụ giúp đoàn công tác bốc dỡ 8.120 tập vở trong chớp mắt. Cô Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường, xúc động nói: "Các em vui lắm! Thay mặt 812 học sinh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Người Lao Động và các đơn vị tài trợ đã quan tâm, sẻ chia kịp thời với nhà trường trong lúc bộn bề khó khăn này".

Món quà thiết thực Bà Võ Thị Minh Duyên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết giáo dục là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua. Toàn tỉnh ghi nhận 279 trường học bị ngập sâu; sách vở, đồng phục của học sinh phần lớn bị hư hỏng hoặc nước cuốn trôi. Tiếp nhận sự hỗ trợ, bà Duyên chia sẻ: "Số lượng tập vở rất lớn mà Báo Người Lao Động trao tặng lúc này là sự hỗ trợ vô cùng thiết thực, giúp giải quyết khó khăn trước mắt cho nhà trường và học sinh. Nhờ đó, các em có đủ điều kiện để quay lại lớp, sớm ổn định nề nếp học tập".

Gửi yêu thương qua trang vở Ngày 3-12, hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động, 2 trường THCS Nguyễn Văn Bứa và Bùi Văn Thủ (xã Bà Điểm, TP HCM) đã quyên góp hơn 5.000 tập trắng cùng nhiều vật phẩm. Đáng chú ý, em Trịnh Phú Hưởng (lớp 6/7, Trường THCS Nguyễn Văn Bứa) đã dành 5 triệu đồng, trích từ tiền thưởng Giải Vô địch Taekwondo các CLB quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025, để mua 715 quyển tập tặng bạn. H.Xuân - V.Nhi



