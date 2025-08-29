HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Thất Tịch năm nay, 3 con giáp này cần cực kỳ cẩn trọng

Huệ Bình tổng hợp (theo Yahoo)

(NLĐO) – Vào dịp Lễ Thất Tịch, ngày 7-7 âm lịch (còn gọi là ngày “ông Ngâu bà Ngâu”), hai con giáp Tỵ và Mùi có vận may tốt nhất.

Ngoài ra, theo trang Yahoo Đài Loan (Trung Quốc), có 3 con giáp là tuổi Hợi, Tuất và Tý cần đặc biệt chú ý. Dưới đây là phân tích chi tiết về vận may của các con giáp Tý, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi trong dịp Lễ Thất Tịch.

Tuổi Tỵ có vận trình sự nghiệp rất nổi bật

Một số tuổi Tỵ có thể sẽ đặc biệt bận rộn. Để tránh bị luống cuống thì con giáp này nên chuẩn bị cả về thời gian lẫn năng lượng. Chẳng hạn, có thể chuẩn bị trước tài liệu cần thiết cho cuộc họp hoặc dự trữ sẵn đồ dùng thiết yếu trong nhà.

Tuổi Tỵ nên chọn màu xanh lá cây cho đồ dùng trong nhà hoặc phụ kiện thời trang. Bởi vì màu sắc này tượng trưng cho sự cân bằng và hài hòa.

Con giáp có vận đào hoa tốt – tuổi Mùi

Vận trình tổng thể của tuổi Mùi rất thuận lợi, ít gặp cản trở.

Đây chính là thời gian vàng để phát triển các mối quan hệ xã hội. Cho dù là mở rộng vòng tròn bạn bè hay bồi đắp tình cảm với người mình thầm mến, con giáp này đều thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, khi ở trong giai đoạn thuận lợi, tuổi Mùi càng phải tự nhắc nhở bản thân, tránh tự mãn và thiếu chừng mực. Con giáp này nên tránh phản ứng thái quá với những người liên quan khi gặp thất bại.

Thất Tịch cận kề, 3 con giáp này cần cực kỳ cẩn trọng - Ảnh 1.

Tuổi Tỵ và Mùi có vận may tốt nhất từ nay đến ngày Lễ Thất Tịch (ngày 7-7 âm lịch). Ảnh: nipic.com

Con giáp cần chú ý đến sự lên xuống của vận may – tuổi Hợi

Vận may của tuổi Hợi có sự lên xuống rõ rệt. Về mặt tài lộc, dù có nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đi kèm với những thách thức. Để kiếm tiền trong tình hình phức tạp này, việc giữ cho đầu óc minh mẫn và luôn bình tĩnh là vô cùng quan trọng.

Con giáp này nên chọn màu xanh lam cho đồ dùng trong nhà hoặc phụ kiện thời trang. Màu sắc này giúp làm dịu tâm trạng và ổn định tinh thần, giúp tuổi Hợi bình tĩnh và suy nghĩ có hệ thống hơn.

Con giáp cần chú ý đến vận trình sự nghiệp – tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể không có nhiều cơ hội rõ ràng trong sự nghiệp. Lúc này, tuổi Tuất nên tránh vội vàng tạo ra thành tích, mà cần biết cách tận dụng các nguồn lực hiện có để tạo nền móng cho sự nghiệp lâu dài.

Con giáp này nên chọn màu tím cho đồ dùng trong nhà hoặc phụ kiện thời trang. Màu tím tượng trưng cho trí tuệ và tầm nhìn, có thể làm nổi bật sự nhìn xa trông rộng và khí chất của tuổi Tuất, để lại ấn tượng đáng tin cậy cho người khác.

Con giáp cần chú ý đến sự hấp tấp – tuổi Tý

Tuổi Tý có vận tài lộc nhưng cơ hội lại dễ vụt qua. Cộng thêm công việc hàng ngày bận rộn, tuổi Tý dễ rơi vào tình trạng thiếu nhân lực.

Con giáp này cần tránh việc vì ưu tiên theo đuổi cơ hội tài chính mà trì hoãn công việc chính, thậm chí làm hỏng việc. Trong trường hợp xấu nhất, có thể dẫn đến chuyện "công cốc" cả đôi đường.

Vì vậy, tuổi Tý nên hoàn thành những việc bắt buộc trước, duy trì nhịp sống ổn định. Khi có dư dả sức lực, hãy theo đuổi những cơ hội tài chính phụ.

Tuổi Tý nên chọn màu trắng. Màu sắc này giúp loại bỏ những suy nghĩ lung tung, giúp phân biệt được việc nào là quan trọng và việc nào không.

