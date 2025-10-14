HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Người dân ở TP HCM có thể khám chữa bệnh BHYT tại Hà Nội?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Luật BHYT sửa đổi có sự thay đổi đáng chú ý là việc khám chữa bệnh không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính tỉnh, thành như trước.

Chị Nguyễn Lan Chi (ở TP HCM) cho hay chị đăng ký khám BHYT tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP HCM. Sắp tới, chị sẽ chuyển ra Hà Nội sống 3 tháng. Chị muốn biết có thể khám bệnh bằng BHYT tại Hà Nội được không?

Trả lời về vấn đề này, luật sư Đào Quang Huy (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết trước đây, người bệnh chỉ được thông tuyến khám chữa bệnh  BHYT ở cấp huyện và chỉ trong phạm vi nội tỉnh. Nếu đi khám chữa bệnh ở địa phương khác mà không có giấy chuyển tuyến, quyền lợi BHYT sẽ bị giảm hoặc không được thanh toán.

Người ở TP HCM có thể khám chữa bệnh BHYT ở Hà Nội? - Ảnh 1.

Theo Luật BHYT sửa đổi bổ sung, từ 1-7, người tham gia BHYT có thể khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế tuyến cơ bản nào trên toàn quốc (trước đây xác định là tuyến huyện)

Tuy nhiên, theo Luật BHYT sửa đổi bổ sung, từ 1-7, người tham gia BHYT có thể khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế tuyến cơ bản nào trên toàn quốc (trước đây xác định là tuyến huyện), không phân biệt địa giới hành chính mà vẫn được hưởng đủ quyền lợi theo thẻ BHYT.

Ví dụ người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại TP HCM vẫn có thể đến bệnh viện tuyến huyện ở Hà Nội khám chữa bệnh và được quỹ BHYT thanh toán như đúng nơi đăng ký.

Cụ thể, người tham gia BHYT được hưởng 100% BHYT khi khám bệnh tại nơi đăng ký ban đầu trên toàn quốc (không phân biệt tỉnh, thành). Hưởng 100% BHYT khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế tuyến cơ bản trên toàn quốc.

Hưởng 100% BHYT khi khám tại các cơ sở y tế tuyến cơ bản hoặc chuyên sâu, nếu trước ngày 1-1-2025 các cơ sở này từng được xếp là tuyến huyện.

Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng với các trường hợp khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế trước đây được xác định là tuyến huyện. Riêng đối với tuyến chuyên sâu, để được hưởng BHYT khi khám chữa bệnh, người bệnh phải thực hiện thủ tục chuyển tuyến chuyên môn.

Trong trường hợp người tham gia BHYT tự ý đi khám, chữa bệnh ở cấp chuyên sâu không có giấy chuyển tuyến, quyền lợi BHYT sẽ được thanh toán theo mức quy định giảm trừ.

Cụ thể, khi khám nội trú tại tuyến chuyên sâu (không chuyển tuyến), chỉ được hưởng 40% mức BHYT. Khám ngoại trú tại tuyến chuyên sâu được hưởng 50% BHYT theo lộ trình.

Nội trú tại tuyến chuyên sâu từng là tuyến tỉnh (trước 1-1-2025), người tham gia BHYT vẫn được hưởng 100% mức BHYT nếu người bệnh nhập viện điều trị.

Như vậy, dù việc thông tuyến được mở rộng nhưng nếu người bệnh muốn khám chữa bệnh tại các cơ sở tuyến tỉnh, trung ương (chuyên sâu) mà không nằm trong diện được miễn chuyển tuyến thì vẫn cần có giấy chuyển tuyến hợp lệ để được hưởng đủ BHYT.

Riêng các trường hợp bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm gặp (thuộc 62 bệnh/nhóm bệnh theo danh mục của Bộ Y tế), người bệnh được khám thẳng tuyến chuyên sâu, không cần giấy chuyển tuyến và vẫn được hưởng 100% BHYT ngay từ lần khám đầu tiên.

Ngoài ra, người tham gia BHYT được hưởng 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trong trường hợp cấp cứu.

Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 95,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 94,29% dân số. Việc mở rộng thông tuyến toàn quốc là bước tiến quan trọng, giúp người dân, đặc biệt là người lao động xa quê, sinh viên, người thường xuyên di chuyển dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ở bất cứ đâu mà không lo mất quyền lợi.


Cử tri đề nghị giảm quá tải, đơn giản thủ tục BHYT

Cử tri đề nghị giảm quá tải, đơn giản thủ tục BHYT

(NLĐO) - Cử tri Hà Nội và Gia Lai kiến nghị Bộ Y tế sớm khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện, chênh lệch giữa các tuyến và thủ tục BHYT còn rườm rà.

Người cao tuổi ở TP HCM phấn khởi vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT

(NLĐO)- Bên cạnh khám bệnh miễn phí, bệnh viện đã tặng 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi tại 3 phường ở TP HCM.

Bộ Y tế phản hồi kiến nghị bỏ chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

(NLĐO) - Cử tri đề nghị bỏ quy định chuyển tuyến BHYT vì thủ tục rườm rà, ảnh hưởng quyền lợi, đồng thời kiến nghị có chính sách BHYT thuận lợi hơn.

khám chữa bệnh người lao động địa giới hành chính BHYT người cao tuổi
