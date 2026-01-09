HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thấy chim lạ rơi gần nhà, người dân tra cứu mới biết là chim quý

Đức Anh

(NLĐO) – Phát hiện một loài chim lạ bị thương rơi gần nhà, một người dân Gia Lai tra cứu thông tin, xác định đây là loài nguy cấp nên giao nộp.

Ngày 9-1, Công an phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai tiếp nhận một cá thể vạc rừng (vạc hoa – Gorsachius melanoleucos) do anh Trịnh Quốc Phú (SN 2003, trú khu vực 3) tự nguyện giao nộp.

Thấy chim lạ rơi gần nhà, người dân tra cứu mới biết là loài nguy cấp nên giao nộp - Ảnh 1.

Anh Trịnh Quốc Phú (giữa) tự nguyện giao nộp cá thể vạc rừng quý hiếm cho Công an phường Quy Nhơn Nam.

Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Theo anh Phú, cá thể chim được phát hiện trong tình trạng bị thương, rơi gần khu vực nhà ở. Ban đầu không biết đây là loài chim gì, anh đã lên mạng tra cứu hình ảnh và thông tin. Khi biết đó là vạc rừng – loài chim hoang dã quý hiếm được pháp luật bảo vệ – anh lập tức mang đến Công an phường để giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cùng Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước – Quy Nhơn tiến hành lập thủ tục bàn giao cá thể vạc rừng cho lực lượng kiểm lâm để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm của anh Trịnh Quốc Phú được đánh giá cao, thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn.

động vật hoang dã Đa dạng sinh học Gia Lai công an phường bảo vệ động vật hoang dã
