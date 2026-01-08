Thay đổi bất ngờ để thanh niên từng nặng hơn 100 kg đoạt giải "Tôi khỏe đẹp hơn"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thay đổi bất ngờ để thanh niên từng nặng hơn 100 kg đoạt giải "Tôi khỏe đẹp hơn"

N.Dung

(NLĐO) - Nam thanh niên từng nặng hơn 100 kg, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, nay giảm 23 kg, thu gọn 21 cm vòng eo, hướng tới lối sống khỏe đẹp.

Chỉ vài tháng trước, Ngô Xuân Bách, 35 tuổi (ở Hà Nội) vẫn nặng hơn 100 kg, sức khỏe suy giảm với hàng loạt chỉ số ở mức cảnh báo như mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, huyết áp thường xuyên chạm ngưỡng nguy cơ. Việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày trở nên nặng nề, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

Người đàn ông chia sẻ bí quyết giảm cân thần tốc để "ẵm" Giải Đặc biệt Tôi khỏe đẹp hơn - Ảnh 1.

Ngô Xuân Bách trước và sau khi nhận giải đặc biệt cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn"

Bước ngoặt đến khi anh tham gia cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn". Từ đó, Bách xây dựng lại lối sống theo hướng khoa học: tập luyện đều đặn, kiểm soát chế độ ăn uống và duy trì kỷ luật nghiêm ngặt với bản thân.

Sau nhiều tháng kiên trì, anh giảm 23 kg, vòng eo thu gọn 21 cm, thể lực cải thiện rõ rệt. Từ tình trạng nhanh mệt khi vận động, Bách có thể chạy 21 km và làm việc suốt ngày mà không còn cảm giác mệt mỏi, kiệt sức.

Hành trình thay đổi của anh còn tạo hiệu ứng tích cực trong gia đình. Mẹ của Bách cùng con điều chỉnh thói quen sinh hoạt, giảm 5 kg, nhiều vấn đề sức khỏe được cải thiện, rõ nhất là giấc ngủ và tim mạch.

Tối 7-1, tại Hà Nội, Ngô Xuân Bách được trao giải đặc biệt cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4 với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Câu chuyện của anh được ban tổ chức đánh giá là minh chứng cho việc thay đổi lối sống đúng cách có thể mang lại hiệu quả bền vững cho sức khỏe.

Ngoài ra, giải nhất 30 triệu đồng được trao cho ứng viên Nguyễn Thị Vân, 44 tuổi, đến từ Quảng Ngãi; hai ứng viên đạt giải nhì đến từ Lâm Đồng và TPHCM, cùng nhiều giải thưởng khác.

Người đàn ông chia sẻ bí quyết giảm cân thần tốc để "ẵm" Giải Đặc biệt Tôi khỏe đẹp hơn - Ảnh 2.

Hai ứng viên đạt giải đặc biệt và giải nhất cuộc thi

Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn", do Bộ Y tế và Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, là hoạt động truyền thông sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức về rèn luyện thể chất, dinh dưỡng khoa học và khám sức khỏe định kỳ, lan tỏa lối sống lành mạnh trong cộng đồng. 

Sau 3 mùa giải, chương trình tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh, riêng mùa thứ 4 có hơn 5.332 người đăng ký, mức cao nhất từ trước đến nay. Cuộc thi gồm 3 vòng, mỗi vòng kéo dài một tháng, kết thúc với tổng cân nặng thay đổi của các ứng viên là 21.326 kg, vòng eo được thu nhỏ 23.215 cm và khoảng 99,1% ứng viên có sự cải thiện rõ rệt các chỉ số cơ thể.

Người đàn ông chia sẻ bí quyết giảm cân thần tốc để "ẵm" Giải Đặc biệt Tôi khỏe đẹp hơn - Ảnh 3.

Các ứng viên nỗ lực thay đổi chỉ số cân nặng và rèn luyện thể lực

Cuộc thi không chỉ tác động trực tiếp đến thí sinh mà còn lan tỏa tới hàng nghìn người qua các hoạt động kết nối đa vùng, đa ngành. 

Theo Bộ Y tế, "Tôi khỏe đẹp hơn" hướng tới giá trị bền vững, đề cao nỗ lực, kiên trì và truyền cảm hứng từ người tham gia, dần khẳng định vai trò mô hình truyền thông sức khỏe hiệu quả, góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh, phù hợp định hướng phát triển bền vững của hệ thống y tế Việt Nam.

Tin liên quan

Người phụ nữ giảm 12 kg giành giải đặc biệt “Tôi khỏe đẹp hơn"

Người phụ nữ giảm 12 kg giành giải đặc biệt “Tôi khỏe đẹp hơn"

(NLĐO) - Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" thu hút hàng ngàn lượt ứng viên từ khắp các tỉnh, thành. Người lớn tuổi nhất là cụ bà 80 tuổi, người có cân nặng lớn nhất là 168,4 kg và ứng viên nhẹ cân nhất chỉ 40,6 kg

Talkshow: "Khỏe, đẹp, an toàn ngày Tết"

Để giúp người dân giữ gìn sức khỏe, làm đẹp an toàn, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình talkshow "Khỏe, đẹp, an toàn ngày Tết" vào lúc 9 giờ ngày 22-1

Có nên nhịn ăn sáng để giảm cân?

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc có nên bỏ bữa ăn sáng để giảm cân theo xu hướng "nhịn ăn gián đoạn" đang được nhiều người trẻ áp dụng

chế độ ăn uống khám sức khỏe định kỳ giải đặc biệt giảm cân tôi khoẻ đẹp hơn khoẻ đẹp khỏe đẹp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo