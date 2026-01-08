Thay đổi bất ngờ để thanh niên từng nặng hơn 100 kg đoạt giải "Tôi khỏe đẹp hơn"

Chỉ vài tháng trước, Ngô Xuân Bách, 35 tuổi (ở Hà Nội) vẫn nặng hơn 100 kg, sức khỏe suy giảm với hàng loạt chỉ số ở mức cảnh báo như mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, huyết áp thường xuyên chạm ngưỡng nguy cơ. Việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày trở nên nặng nề, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

Ngô Xuân Bách trước và sau khi nhận giải đặc biệt cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn"

Bước ngoặt đến khi anh tham gia cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn". Từ đó, Bách xây dựng lại lối sống theo hướng khoa học: tập luyện đều đặn, kiểm soát chế độ ăn uống và duy trì kỷ luật nghiêm ngặt với bản thân.

Sau nhiều tháng kiên trì, anh giảm 23 kg, vòng eo thu gọn 21 cm, thể lực cải thiện rõ rệt. Từ tình trạng nhanh mệt khi vận động, Bách có thể chạy 21 km và làm việc suốt ngày mà không còn cảm giác mệt mỏi, kiệt sức.

Hành trình thay đổi của anh còn tạo hiệu ứng tích cực trong gia đình. Mẹ của Bách cùng con điều chỉnh thói quen sinh hoạt, giảm 5 kg, nhiều vấn đề sức khỏe được cải thiện, rõ nhất là giấc ngủ và tim mạch.

Tối 7-1, tại Hà Nội, Ngô Xuân Bách được trao giải đặc biệt cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4 với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Câu chuyện của anh được ban tổ chức đánh giá là minh chứng cho việc thay đổi lối sống đúng cách có thể mang lại hiệu quả bền vững cho sức khỏe.

Ngoài ra, giải nhất 30 triệu đồng được trao cho ứng viên Nguyễn Thị Vân, 44 tuổi, đến từ Quảng Ngãi; hai ứng viên đạt giải nhì đến từ Lâm Đồng và TPHCM, cùng nhiều giải thưởng khác.

Hai ứng viên đạt giải đặc biệt và giải nhất cuộc thi

Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn", do Bộ Y tế và Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, là hoạt động truyền thông sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức về rèn luyện thể chất, dinh dưỡng khoa học và khám sức khỏe định kỳ, lan tỏa lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Sau 3 mùa giải, chương trình tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh, riêng mùa thứ 4 có hơn 5.332 người đăng ký, mức cao nhất từ trước đến nay. Cuộc thi gồm 3 vòng, mỗi vòng kéo dài một tháng, kết thúc với tổng cân nặng thay đổi của các ứng viên là 21.326 kg, vòng eo được thu nhỏ 23.215 cm và khoảng 99,1% ứng viên có sự cải thiện rõ rệt các chỉ số cơ thể.

Các ứng viên nỗ lực thay đổi chỉ số cân nặng và rèn luyện thể lực



Cuộc thi không chỉ tác động trực tiếp đến thí sinh mà còn lan tỏa tới hàng nghìn người qua các hoạt động kết nối đa vùng, đa ngành.

Theo Bộ Y tế, "Tôi khỏe đẹp hơn" hướng tới giá trị bền vững, đề cao nỗ lực, kiên trì và truyền cảm hứng từ người tham gia, dần khẳng định vai trò mô hình truyền thông sức khỏe hiệu quả, góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh, phù hợp định hướng phát triển bền vững của hệ thống y tế Việt Nam.