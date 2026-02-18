HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Thầy" Kim Sang-sik và khát vọng nâng tầm bóng đá Việt Nam

Tường Phước (Ảnh: VFF)

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik đang từng bước tạo dựng dấu ấn chuyên môn lẫn bản sắc riêng, hướng tới những mục tiêu dài hạn cho bóng đá Việt Nam.

img

HLV Kim Sang-sik

Sau gần hai năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik không chỉ được nhắc đến như người kế nhiệm thành công của Park Hang-seo, mà còn là kiến trúc sư cho một chu kỳ phát triển mới của đội tuyển quốc gia. Từng bị nghi ngờ về năng lực vì bảng thành tích không quá nổi bật, nhất là ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã từng bước tạo dựng dấu ấn chuyên môn lẫn bản sắc riêng, hướng tới những mục tiêu dài hạn cho bóng đá Việt Nam.

Kim Sang-sik giữ lửa khát vọng, xây nền kỷ luật

Nằm trong kế hoạch xây dựng và phát triển bóng đá dài hạn, Tết Bính Ngọ 2026 là lần thứ hai ông Kim đón năm mới xa quê hương Hàn Quốc. Không còn bỡ ngỡ như năm đầu tiên ăn Tết Việt nhưng HLV Kim vẫn chưa vơi nỗi nhớ gia đình trong khoảnh khắc giao mùa. 

Mỗi khi chứng kiến không khí sum vầy ngày Tết, ông Kim nhớ đến vợ con ở Hàn Quốc da diết hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, phía sau những tâm sự đời thường ấy là một HLV luôn đặt trọn tâm huyết cho công việc.

TIN LIÊN QUAN

Khác với hình ảnh gần gũi, giàu cảm xúc của người tiền nhiệm, ông Kim xây dựng mối quan hệ với cầu thủ theo hướng chừng mực và kỷ luật hơn. Ông chủ trương tạo sự gắn kết trong sinh hoạt, nhưng trên sân tập và trong thi đấu luôn giữ khoảng cách cần thiết để đảm bảo tính cạnh tranh. Tiêu chí dùng người dựa trên phong độ thay vì danh tiếng trở thành nguyên tắc xuyên suốt.

img

Triết lý ấy đã phát huy hiệu quả. Sau giai đoạn chệch choạc dưới thời Philippe Troussier, đội tuyển Việt Nam dần lấy lại sự ổn định. Chức vô địch ASEAN Cup (AFF Cup) 2024 là cột mốc quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu mà còn giúp củng cố niềm tin cho tập thể. Ở cấp độ trẻ, tấm HCV SEA Games 33 cùng HCĐ Giải U23 châu Á 2026 cho thấy quá trình chuyển giao lực lượng đang đi đúng hướng.

TIN LIÊN QUAN

Điểm mới trong cách làm của ông Kim là sự kết hợp giữa kỷ luật và tính linh hoạt, phù hợp với phong cách thi đấu cầu thủ Việt Nam. 

Ông chú trọng cải thiện nền tảng thể lực, tốc độ chuyển trạng thái và khả năng pressing tầm cao - những yếu tố từng khiến đội tuyển hụt hơi trước các đối thủ mạnh châu lục. Song song đó, ông vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng kỹ thuật vốn là thế mạnh truyền thống.

HLV Kim Sang-sik với tầm nhìn World Cup và câu chuyện xuất ngoại

Không giấu tham vọng, HLV Kim Sang-sik nhiều lần nhắc đến giấc mơ vươn tầm ở Asian Cup 2027 và xa hơn là tham dự World Cup 2030. Theo ông, chức vô địch Đông Nam Á chỉ là bước đệm tâm lý, điều quan trọng là giúp cầu thủ Việt Nam tự tin có thể cạnh tranh ở tầm châu Á.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 đánh giá cao tiềm năng của lứa U23 hiện tại. Ông đặc biệt kỳ vọng những gương mặt giàu thể chất và khát vọng như Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức hay Hiểu Minh… có thể sớm xuất ngoại. Theo ông, việc cầu thủ Việt Nam thi đấu ở K-League hay J-League không chỉ nâng tầm cá nhân mà còn giúp đội tuyển quốc gia hưởng lợi về tư duy chiến thuật và cường độ thi đấu.

img

Ông cũng nhìn nhận xu thế nhập tịch cầu thủ đang lan rộng trong khu vực Đông Nam Á. Thay vì lo ngại, ông xem đó là động lực để cầu thủ nội hoàn thiện mình. Sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhóm cầu thủ, nếu được quản lý tốt, sẽ nâng cao chất lượng đội tuyển.

TIN LIÊN QUAN

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng thích ứng văn hóa của ông Kim. Ông thường nhắc đến sự tương đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc như một lợi thế lớn. 

Sự hỗ trợ của các trợ lý bản địa giúp ông hiểu rõ tâm lý cầu thủ, từ đó điều chỉnh phương pháp huấn luyện phù hợp. Ông cũng không quên vai trò của gia đình - chỗ dựa tinh thần giúp mình trụ vững trước áp lực khổng lồ của chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Sau gần hai năm, HLV Kim Sang-sik đã dần tạo nên dấu ấn riêng. Ông mang đến sự điềm tĩnh, thực tế và tầm nhìn dài hạn. Thành công bước đầu là chất xúc tác nhưng thử thách phía trước vẫn còn rất lớn.

Trong hành trình hướng đến những mục tiêu cao hơn, điều ông Kim nhấn mạnh nhiều nhất vẫn là tinh thần đoàn kết và khát vọng tiến bộ không ngừng.

"Chúng ta có thể tạo ra điều kỳ diệu nếu biết cải thiện từng chi tiết nhỏ" – nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định.

Chính sự kiên định ấy đang trở thành nền móng sản sinh một "thế hệ tài năng" tiếp theo của bóng đá Việt Nam, từ sau lứa tuyển thủ dưới thời HLV Park Hang-seo….

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik: Mối lương duyên trên sân cỏ

HLV Kim Sang-sik: Mối lương duyên trên sân cỏ

Bóng đá không chỉ là câu chuyện của bàn thắng hay chiến thuật. Đôi khi, thành công của một đội tuyển bắt đầu từ những điều rất khó đo đếm

HLV Kim Sang-sik nhận xét U23 Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng ở châu Á

(NLĐO) - Kết thúc Giải U23 châu Á 2026 với tấm Huy chương đồng, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu và sự trưởng thành của U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tiết lộ lí do giúp U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc

(NLĐO) - Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc và giành chiến thắng trong loạt luân lưu 11m, tuyển U23 Việt Nam đoạt hạng ba Giải U23 châu Á 2026 rạng sáng 24-1.

tuyển Việt Nam bóng đá Việt Nam tuyển U23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik Asian Cup 2027
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo