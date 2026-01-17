Truyền thông Hàn Quốc: "Phép mầu Kim Sang-sik đang làm rung chuyển châu Á..."

Đến trưa 17-1, chiến tích của U23 Việt Nam vẫn đang bay cao tại châu Á khi truyền thông Hàn Quốc đang dành nhiều lời khen ngợi cho hành trình ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026. Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik mang đến dấu ấn đậm nét và liên tục được nhắc tên.

Tờ Sports Khan giật tít: "Phép mầu Kim Sang-sik đang làm rung chuyển châu Á...", khi đội bóng áo đỏ xuất sắc giành vé vào bán kết giải đấu.

Bài viết nhấn mạnh vai trò then chốt của HLV Kim Sang-sik - người tiếp quản các đội tuyển Việt Nam từ tháng 5-2024. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà cầm quân Hàn Quốc đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái hàng loạt danh hiệu, bao gồm chức vô địch ASEAN Cup (Cúp Mitsubishi), U23 Đông Nam Á (AFF U23) và tấm HCV SEA Games trong năm 2025.

Tờ Top Star News thì đặc biệt ấn tượng với bản lĩnh của U23 Việt Nam ở trận tứ kết gặp U23 UAE. Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu và đội bóng của HLV Kim Sang-sik sớm gặp bất lợi khi Lê Victor dính chấn thương, buộc phải rời sân ở phút 35.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh nhân sự kịp thời, việc Nguyễn Đình Bắc được tung vào sân, đã giúp U23 Việt Nam nhanh chóng thay đổi cục diện trận đấu và giành chiến thắng nghẹt thở.

"HLV Kim Sang-sik tiếp tục viết thêm một chương mới trong sự nghiệp huấn luyện của mình", tờ báo Hàn Quốc bình luận. "Từ những danh hiệu khu vực, ông đang từng bước đưa bóng đá trẻ Việt Nam tiến gần hơn tới đỉnh cao châu lục".

Theo nhận định của truyền thông Hàn Quốc, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết U23 châu Á và hướng tới danh hiệu đầu tiên.

Ở bán kết, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu đội thắng trong cặp tứ kết giữa Uzbekistan và Trung Quốc.

Nếu kịch bản tái đấu Uzbekistan xảy ra, đó sẽ là cuộc chạm trán đầy duyên nợ, gợi lại ký ức trận chung kết năm 2018.