"Thấy nội dung bức ảnh không phù hợp trên mạng, em nên làm gì?"

Với chuyên đề "Em là công dân số thông minh", sau nghi thức chào cờ truyền thống, học sinh toàn trường được xem tiểu phẩm "Bí mật sau màn hình" với những tình huống được xây dựng từ thực tế mà bất cứ học sinh nào cũng có thể đã gặp phải.

Tiểu phẩm "Bí mật sau màn hình" do chính các em học sinh khối lớp 2 thực hiện

Ngay sau tiểu phẩm, Đại úy Nguyễn Xuân Toàn, Cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP HCM, hỏi: "Khi nhận cuộc gọi lạ, phản ứng của các con thế nào?".

Trong nhiều cánh tay xung phong trả lời, một em học sinh trả lời: "Con có làm gì sai đâu mà chú gọi" khiến tất cả các bạn nhỏ ồ lên, thích thú. Nhiều câu trả lời khác khiến tất cả người tham dự bất ngờ, như có em nói: "Ngay lập tức báo cho người lớn, báo cho thầy, cô...".

Đại úy Nguyễn Xuân Toàn, Cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP HCM, chia sẻ với các bạn nhỏ

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Toàn, các em học sinh cần nhớ "3 không" khi nhận cuộc gọi lạ. Đó là không vội tin, không làm theo, không sợ hãi.

Đại úy Nguyễn Xuân Toàn tiếp tục nêu những tình huống thực tế để học sinh cảnh giác: "Có số điện thoại lạ gọi tới xưng là công an hỏi địa chỉ, bố mẹ làm nghề gì thì trả lời thế nào..."

Chuyên gia phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng lưu ý các em học sinh cần nhớ "3 không". Đó là không vội tin, không làm theo, không sợ hãi. "Khi nhận được cuộc gọi như thế, các con phải báo ngay cho phụ huynh, thầy, cô. Chính thầy cô và ba mẹ sẽ là "lá chắn thép" bảo vệ các con. Các con tuyệt đối không được giữ im lặng, không giữ bí mật hay giấu kín khi nhận cuộc gọi lạ mà phải chia sẻ với người lớn" - ông Toàn nhấn mạnh.

Ngay sau tiết chào cờ, học sinh khối 2 tiếp tục tham gia các "trạm đặc biệt" trong hành trình trở thành "công dân số thông minh".

Học sinh sẽ được trải nghiệm 5 trạm trong hành trình trở thành công dân số thông minh

Nhiều học sinh hào hứng với các câu hỏi thiết thực như "Khi thấy một bức ảnh có nội dung không phù hợp trên mạng, em nên làm gì?". Học sinh sẽ chọn một trong các đáp án như: Chia sẻ cho nhiều người cùng xem ảnh đó, không bấm vào xem và không chia sẻ cho ai, lưu lại và gửi cho bạn bè cùng xem thử?...

Những câu hỏi xuất phát từ các tình huống thực tế

Em Gia Khang, học sinh lớp 2, thích nhất với câu hỏi: "Nếu có người nói những lời không hay với em trên mạng, em nên làm gì: Thứ nhất là im lặng và báo cho người lớn biết, thứ 2 là cãi lại để chứng minh mình đúng, thứ 3 là nói lại những lời không hay với họ?".

Ở trạm thứ 2 với tên "Cảnh báo online": Học sinh sẽ dùng các thẻ từ để ghép thành câu khuyến nghị ngắn gọn về an toàn mạng. Ở trạm thứ 3 với tên "Robot an toàn mạng", học sinh tô màu poster với chủ đề an toàn công dân số.

Trạm thứ năm với tên "Bật mí hay bí mật", học sinh sẽ được tìm hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia internet biết phân biệt thông tin nên chia sẻ và không nên chia sẻ...

Học sinh sẽ dùng các thẻ từ để ghép thành câu khuyến nghị ngắn gọn về an toàn mạng

Những trò chơi củng cố kiến thức để khám phá thế giới số an toàn

Ở trạm thứ tư mang tên "Khám phá thế giới số an toàn", học sinh chọn một trong các chủ đề để trải nghiệm trên các phần mềm có trong máy tính bảng như xác định thông tin thật giả xác định phần mềm an toàn ứng xử trên không gian mạng những điều an toàn trên internet nguy hiểm khi để lộ thông tin cá nhân và xác định vùng an toàn.

Theo cô Nguyễn Thị Hải Hà, Tổ trưởng chuyên môn khối lớp 2, chuyên đề nhằm giáo dục học sinh nhận thức được lợi ích và nguy cơ khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng; hình thành thái độ đúng đắn, hành vi ứng xử văn minh, an toàn trong không gian mạng. Bên cạnh đó trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân trước các hành vi lừa đảo, bắt cóc trực tuyến và các nguy cơ xâm hại khác qua internet. Gắn kết giữa nhà trường – học sinh – phụ huynh trong việc giáo dục ý thức trở thành “công dân số thông minh”, biết sử dụng Internet để học tập, kết nối và chia sẻ điều tốt đẹp...



