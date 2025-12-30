Thay tên sửa mặt, đội lốt doanh nhân, Nguyễn Thị Bé bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bé

Ngày 30-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt - Lào bắt giữ Nguyễn Thị Bé (SN 1968, quê tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũ; thường trú tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ) - đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Nguyễn Thị Bé bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã ngày 28-2-2025 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 27-4-2005, đối tượng này cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ra quyết định truy nã về hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình lẩn trốn tại Lào, Nguyễn Thị Bé đã thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên (SN 1972, trú tại TP Kaysone Phomvihane, tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt), cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình, người thân nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt (Lào) bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bé cho Công an tỉnh Ninh Bình.

Để che giấu thân phận, đối tượng này tạo dựng vỏ bọc là một doanh nhân, thiết lập các mối quan hệ xã hội với nhân thân giả. Bé còn phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và lựa chọn sinh sống tại khu vực xa dân cư nhằm hạn chế sự chú ý.

Việc truy tìm tung tích đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Lực lượng điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã mất nhiều thời gian, công sức rà soát, truy vết. Nhiều nguồn tin xuất hiện nhưng qua đối chiếu nhận dạng đều chưa đủ căn cứ xác định chính xác.

Đến tháng 12-2025, nhờ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng hai bên đã xác định Hồ Thị Hương Liên chính là Nguyễn Thị Bé.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng này tại nơi cư trú ở Lào.

Chiều 29-12, Nguyễn Thị Bé được di lý về Việt Nam. Công an tỉnh Quảng Trị đã bàn giao đối tượng này cho Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục xử lý theo quy định.