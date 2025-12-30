Thay tên sửa mặt, đội lốt doanh nhân, Nguyễn Thị Bé bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thay tên sửa mặt, đội lốt doanh nhân, Nguyễn Thị Bé bị bắt sau 20 năm lẩn trốn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào dưới vỏ bọc doanh nhân, thay tên đổi họ và phẫu thuật thẩm mỹ, Nguyễn Thị Bé đã bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Thay tên, sửa mặt, sống như doanh nhân: Nguyễn Thị Bé bị bắt sau 20 năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bé

Ngày 30-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt - Lào bắt giữ Nguyễn Thị Bé (SN 1968, quê tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũ; thường trú tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ) - đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Nguyễn Thị Bé bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã ngày 28-2-2025 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 27-4-2005, đối tượng này cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ra quyết định truy nã về hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình lẩn trốn tại Lào, Nguyễn Thị Bé đã thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên (SN 1972, trú tại TP Kaysone Phomvihane, tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt), cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình, người thân nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Thay tên, sửa mặt, sống như doanh nhân: Nguyễn Thị Bé bị bắt sau 20 năm lẩn trốn - Ảnh 2.

Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt (Lào) bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bé cho Công an tỉnh Ninh Bình.

Để che giấu thân phận, đối tượng này tạo dựng vỏ bọc là một doanh nhân, thiết lập các mối quan hệ xã hội với nhân thân giả. Bé còn phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và lựa chọn sinh sống tại khu vực xa dân cư nhằm hạn chế sự chú ý.

Việc truy tìm tung tích đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Lực lượng điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã mất nhiều thời gian, công sức rà soát, truy vết. Nhiều nguồn tin xuất hiện nhưng qua đối chiếu nhận dạng đều chưa đủ căn cứ xác định chính xác.

Đến tháng 12-2025, nhờ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng hai bên đã xác định Hồ Thị Hương Liên chính là Nguyễn Thị Bé. 

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng này tại nơi cư trú ở Lào.

Chiều 29-12, Nguyễn Thị Bé được di lý về Việt Nam. Công an tỉnh Quảng Trị đã bàn giao đối tượng này cho Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bắt quả tang nhóm nam, nữ rủ nhau thuê nhà "bay lắc" ở Quảng Trị

Bắt quả tang nhóm nam, nữ rủ nhau thuê nhà "bay lắc" ở Quảng Trị

(NLĐO) - Ập vào căn nhà trên đường Hàn Thuyên, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm nam, nữ rủ nhau "bay lắc"

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá online 350 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Đường dây này do Lê San U (trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu, với 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Trốn truy nã 36 năm, kẻ cướp dùng súng AK sa lưới ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau 36 năm trốn truy nã vì dùng súng AK cướp tài sản, Đinh Nhiên vừa bị Công an Quảng Trị bắt giữ, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài 36 năm.

trốn truy nã Công an tỉnh Quảng Trị tội phạm truy nã truy nã Nguyễn Thị Bé bắt giữ đối tượng truy nã trốn truy nã gần 20 năm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo