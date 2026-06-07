Thể Công Viettel giành vé tham dự AFC Champions League Two 2026-2027

Thể Công Viettel và Công an Hà Nội

Chỉ cần không thua đương kim vô địch Công an Hà Nội ở vòng đấu cuối V-League 2025-2026, Thể Công Viettel sẽ chính thức đoạt ngôi á quân giải đấu. Nhưng đoàn quân HLV Popov còn làm tốt hơn, khi giành chiến thắng thuyết phục 1-0 trong trận derby thủ đô diễn ra trên sân Thiên Trường, qua đó giành tấm vé tham dự AFC Champions League Two 2026-2027.

Đây là lần đầu tiên Thể Công Viettel góp mặt tại đấu trường hạng hai châu Á nhưng đội bóng áo lính này đã từng tranh tài tại AFC Champions League (nay là AFC Champions League Elite) vào năm 2021.

Thể Công Viettel đã hoàn thành mục tiêu ở V-League mùa này và vẫn còn cơ hội đăng quang Cúp Quốc gia 2025-2026 khi đã tiến vào đến vòng bán kết giải đấu. Tuy nhiên, thử thách sắp tới của đội bóng áo lính là rất lớn, khi phải đối đầu với Ninh Bình FC, đối thủ vừa thua thầy trò ông Popov trong cuộc cạnh tranh ngôi vị á quân V-League.

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