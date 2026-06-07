Vòng 26 V-League: CLB Đà Nẵng thoát hiểm ngoạn mục, trụ hạng thành công

Có cùng 24 điểm với hai đội cuối bảng là PVF-CAND và Becamex TP HCM song CLB Đà Nẵng xếp trên nhờ hơn chỉ số đối đầu. PVF-CAND giành tấm vé tham dự trận play-off với Bắc Ninh để tranh suất trụ hạng, còn Becamex TP HCM phải xuống chơi ở Giải Hạng nhất.

Từ vị thế đội cuối bảng xếp hạng, CLB Đà Nẵng tạo nên màn bứt phá ngoạn mục với chuỗi 5 trận bất bại, bao gồm 3 chiến thắng ở cuối mùa giải để vươn lên thứ 12 chung cuộc, trụ hạng V-League thành công.

Trước đó, đội bóng sông Hàn bị đánh giá là ứng viên rớt hạng khi liên tục "ngụp lặn" ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Có thời điểm, CLB Đà Nẵng bị người hâm mộ "quay lưng" vì đánh mất bản sắc thi đấu, khiến tinh thần cầu thủ giảm sút tột độ.

Nhưng sau khi được HLV Lê Đức Tuấn và tân chủ tịch Nguyễn Huy Tài xốc lại tinh thần, đội chủ sân Chi Lăng "hồi sinh" mạnh mẽ, vượt qua nhiều thử thách khó. Đỉnh điểm, Đà Nẵng toàn thắng Becamex TP HCM, hòa 1 và thắng 1 khi chạm trán PVF-CAND ở mùa này. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp thầy trò ông Lê Đức Tuấn tiếp tục ghi tên ở sân chơi V-League mùa sau.

