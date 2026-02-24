HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thế giới đánh giá thuế quan mới của Mỹ

XUÂN MAI

Mỹ khẳng định các thỏa thuận thương mại ký kết trong 9 tháng qua sẽ không bị ảnh hưởng sau phán quyết của Tòa án Tối cao nước này

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm 22-2 khẳng định Mỹ sẽ không rút khỏi các thỏa thuận thuế quan đã ký kết với Anh, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác.

Trước đó, hôm 20-2, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết nhiều mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt là bất hợp pháp. Một ngày sau, ông Donald Trump đáp trả bằng việc tuyên bố áp mức thuế toàn cầu mới 15% đối với mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, ông Greer nói với đài CBS rằng mức thuế mới này hoàn toàn tách biệt với các thỏa thuận mà Mỹ đã ký kết trong 9 tháng qua với khoảng 20 quốc gia.

Phản ứng về diễn biến mới, Bộ trưởng Giáo dục Anh Bridget Phillipson thừa nhận các doanh nghiệp nước này đang phải đối mặt với bất ổn. Dù vậy, chia sẻ trên kênh Sky News, bà cho biết Anh vẫn kỳ vọng các thỏa thuận thương mại ưu đãi với Mỹ sẽ được duy trì.

Về phía EU, khối này khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và ông Donald Trump tại Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Theo thỏa thuận đó, mức thuế nhập khẩu đối với hầu hết hàng hóa của EU là 15%, bằng một nửa mức thuế mà ông Donald Trump đe dọa áp lên EU vào thời điểm đó. Thỏa thuận này vốn dự kiến được đưa ra bỏ phiếu thông qua tại Nghị viện châu Âu trong ngày 24-2 nhưng đã bị hoãn sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. 

Theo hãng tin AP, EC cũng kêu gọi Mỹ tôn trọng các cam kết thương mại và bảo đảm minh bạch đầy đủ. EC nhận định tình hình hiện tại không thuận lợi để thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương diễn ra "công bằng, cân bằng và cùng có lợi".

Thế giới đánh giá thuế quan mới của Mỹ - Ảnh 1.

Các container được xếp chồng tại cảng Long Beach, bang California - Mỹ hôm 20-2. Ảnh: AP

Phản ứng trước động thái của Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 23-3 kêu gọi Mỹ dỡ bỏ thuế quan và cho biết họ đang đánh giá toàn diện tác động từ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh không ai chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại và chủ nghĩa bảo hộ sẽ không đi đến đâu.

Theo hãng tin AP, Nhà Trắng xác nhận ông Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31-3 đến 2-4. Các nhà phân tích cho rằng phán quyết của tòa án Mỹ có thể củng cố thêm lợi thế của Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ thận trọng trong việc khai thác lợi thế này. Trong khi đó, Ấn Độ đã hoãn kế hoạch cử một phái đoàn thương mại tới Washington trong tuần này.

Quyết định áp mức thuế toàn cầu 15% của Mỹ cũng gây ra bất ổn mới cho các nền kinh tế châu Á, những nước đã dành nhiều tháng đưa ra không ít nhượng bộ về thương mại và đầu tư cho Mỹ để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Cùng với đó là những câu hỏi về tính hợp lệ của các thỏa thuận song phương đã được ký kết giữa Mỹ với từng nền kinh tế châu Á. Một số thỏa thuận bao gồm cam kết xóa bỏ hoặc giảm thuế đối với một số hàng hóa nhất định của Mỹ, cũng như cam kết mua năng lượng và máy bay Mỹ. Hơn nữa, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ không nêu rõ liệu các khoản thuế đã thu có được hoàn trả hay không.

GS James Chin, chuyên gia nghiên cứu châu Á tại Trường ĐH Tasmania (Úc), nhận định hầu hết các nền kinh tế châu Á đang chọn thái độ chờ đợi và quan sát vì thuế quan của Mỹ từ lâu đã được đưa vào chương trình hoạch định chính sách của họ. 

Tin liên quan

Doanh nghiệp toàn cầu "ngồi trên lửa" trước diễn biến thuế quan ở Mỹ

Doanh nghiệp toàn cầu "ngồi trên lửa" trước diễn biến thuế quan ở Mỹ

(NLĐO) - Chính phủ và công ty trên thế giới gấp rút xem xét tác động từ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó bác bỏ một số thuế quan do Nhà Trắng áp đặt.

Doanh nghiệp "đòi" tiền thuế quan thừa từ chính quyền ông Donald Trump ra sao?

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định việc yêu cầu và chờ đợi khoản hoàn thuế quan là quá trình phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ có thể bỏ cuộc giữa chừng.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố nâng thuế quan toàn cầu, sắp tung nhiều khoản bổ sung

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng mức thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các quốc gia vào Mỹ từ 10% lên 15%.

Mỹ thuế quan EU Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo