Thế giới sẽ sớm đón nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ

Theo các tính toán mới được trích dẫn từ nguồn tài liệu về nhật thực của NASA và dữ liệu được công bố bởi Eclipsophile, nhật thực ngày 2-8-2027 sẽ kéo dài bất thường vì Mặt Trăng sẽ ở khá gần Trái Đất vào thời điểm xảy ra sự kiện.

Điều này cũng khiến bóng đen của Mặt Trăng trở nên lớn hơn bình thường trên bầu trời, trong khoảnh khắc nó biến ban ngày của nhiều quốc gia trên thế giới thành ban đêm.

Nhật thực toàn phần - Ảnh: NASA

Vào thời điểm cực đại, Mặt Trăng sẽ che khuất hoàn toàn Mặt Trời trong khoảng 6 phút 23 giây, tạo nên nhật thực toàn phần dài nhất có thể quan sát được từ đất liền trong thế kỷ này.

Trong đó, một số quốc gia ở vùng Bắc Phi và Trung Đông sẽ nằm trong vùng quan sát thuận lợi nhất, tức bóng đen của Mặt Trăng phủ bóng lên toàn bộ Mặt Trời.

Bản đồ đánh dấu các khu vực quan sát được nhật thực: Màu càng sậm, mức độ che phủ của Mặt Trăng càng cao - Ảnh: TIME AND DATE

Ai Cập được dự đoán sẽ mang đến một số điều kiện quan sát tốt nhất. Các khu vực gần Luxor và một phần của tỉnh New Valley có thể trải qua gần như toàn bộ 6 phút 23 giây bóng tối.

Các tính toán thiên văn cũng cho thấy điểm cực đại của nhật thực sẽ xảy ra trên lãnh thổ Ai Cập.

Một số vùng lân cận - bao gồm cả một phần nhỏ của châu Âu - sẽ quan sát được nhật thực với độ che khuất 90%, theo Time and Date.

Khu vực quan sát được độ che khuất 40% trở lên sẽ trải rộng ra hầu hết Bắc Phi, Trung Đông, một phần lớn châu Âu và mũi phía Nam của Ấn Độ.

Phần lớn Việt Nam - cùng với hầu hết phần còn lại của châu Âu, một phần châu Á, Trung Phi, một phần nhỏ Bắc Mỹ - sẽ nằm trong vùng quan sát được dưới 40%.