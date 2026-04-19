“Thế giới sự sống” gây sốc bên dưới nghĩa trang New York

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Apidologie cho biết bên dưới nghĩa trang East Lawn ở TP Ithaca, bang New York - Mỹ là cả một thế giới sự sống khổng lồ, nơi hàng triệu con ong đang ẩn mình.

Ong đào hang không phải là một hiện tượng quá lạ lùng, nhưng đây là lần đầu tiên quy mô thực sự của đàn ong bên dưới nghĩa trang East Lawn được hé lộ.



Đó là một con số gây sốc: Hơn 5,5 triệu con.

Bên dưới nghĩa trang ở bang New York - Mỹ là nơi trú ẩn của hơn 5,5 triệu con ong - Ảnh: East Lawn Cemetery

Theo nhóm nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ), đàn ong hơn 5,5 triệu con bên dưới nghĩa trang ở New York là ong đào đất thông thường (Andrena regularis).



Các ghi chép từ năm 1935 cho biết về sự hiện diện của loài ong này ở nghĩa trang, nhưng không ai ngờ đến là đông đảo đến thế.

Cho đến năm 2021, nhà nghiên cứu Rachel Fordyce, một kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm côn trùng học của Đại học Cornell, đã phát hiện ra điều kỳ lạ khi tìm chỗ đậu xe trong khu vực.

Nhóm nghiên cứu bắt đầu công việc thực địa vào mùa xuân năm 2023, thiết lập 10 bẫy bắt côn trùng: Những chiếc lều có kích thước 36 cm2 hở đáy, được đặt trên tổ ong, dẫn côn trùng vào một bình nhựa để thu gom, sau đó nhốt chúng trong dung dịch ethanol 70%.

Mỗi lọ đựng mẫu vật cung cấp một cái nhìn tổng quan nhỏ về hệ sinh thái. Họ thu thập các mẫu vật trong vòng 48 ngày, đếm được tổng cộng 3.251 cá thể côn trùng thuộc 16 loài.

Trong đó, quần thể ong đào đất gây kinh ngạc với mật độ lên tới 853 con trong mỗi mét vuông đất nghĩa trang, giúp các nhà khoa học suy luận ra quy mô cả quần thể là hơn 5,5 triệu con.

Nhưng đó không phải một câu chuyện kinh dị. "Sự yên tĩnh, không thuốc trừ sâu, mặt đất hiếm khi bị xáo trộn... tất cả những điều đó khiến nghĩa trang trở thành môi trường sống tốt cho ong" - các tác giả giải thích trên tờ Science Alert.