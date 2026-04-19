HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

“Thế giới sự sống” gây sốc bên dưới nghĩa trang New York

Anh Thư

(NLĐO) - Hàng triệu sinh vật "trỗi dậy" từ lòng đất của một nghĩa trang ở bang New York - Mỹ vào mỗi mùa xuân, theo nghĩa đen, nhưng không phải thây ma.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Apidologie cho biết bên dưới nghĩa trang East Lawn ở TP Ithaca, bang New York - Mỹ là cả một thế giới sự sống khổng lồ, nơi hàng triệu con ong đang ẩn mình.

Ong đào hang không phải là một hiện tượng quá lạ lùng, nhưng đây là lần đầu tiên quy mô thực sự của đàn ong bên dưới nghĩa trang East Lawn được hé lộ.

Đó là một con số gây sốc: Hơn 5,5 triệu con.

“Thế giới sự sống” gây sốc bên dưới nghĩa trang New York - Ảnh 1.

Bên dưới nghĩa trang ở bang New York - Mỹ là nơi trú ẩn của hơn 5,5 triệu con ong - Ảnh: East Lawn Cemetery

Theo nhóm nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ), đàn ong hơn 5,5 triệu con bên dưới nghĩa trang ở New York là ong đào đất thông thường (Andrena regularis).

Các ghi chép từ năm 1935 cho biết về sự hiện diện của loài ong này ở nghĩa trang, nhưng không ai ngờ đến là đông đảo đến thế.

Cho đến năm 2021, nhà nghiên cứu Rachel Fordyce, một kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm côn trùng học của Đại học Cornell, đã phát hiện ra điều kỳ lạ khi tìm chỗ đậu xe trong khu vực.

Nhóm nghiên cứu bắt đầu công việc thực địa vào mùa xuân năm 2023, thiết lập 10 bẫy bắt côn trùng: Những chiếc lều có kích thước 36 cm2 hở đáy, được đặt trên tổ ong, dẫn côn trùng vào một bình nhựa để thu gom, sau đó nhốt chúng trong dung dịch ethanol 70%.

Mỗi lọ đựng mẫu vật cung cấp một cái nhìn tổng quan nhỏ về hệ sinh thái. Họ thu thập các mẫu vật trong vòng 48 ngày, đếm được tổng cộng 3.251 cá thể côn trùng thuộc 16 loài.

Trong đó, quần thể ong đào đất gây kinh ngạc với mật độ lên tới 853 con trong mỗi mét vuông đất nghĩa trang, giúp các nhà khoa học suy luận ra quy mô cả quần thể là hơn 5,5 triệu con.

Nhưng đó không phải một câu chuyện kinh dị. "Sự yên tĩnh, không thuốc trừ sâu, mặt đất hiếm khi bị xáo trộn... tất cả những điều đó khiến nghĩa trang trở thành môi trường sống tốt cho ong" - các tác giả giải thích trên tờ Science Alert.

Tin liên quan

"Gã khổng lồ vàng" xuất hiện trên bầu trời Trái Đất, sắp nổ

(NLĐO) - Người Trái Đất có thể sắp nhìn thấy một vật thể siêu sáng mới, báo hiệu cái chết của "quái vật vũ trụ" Behemoth.

Vỏ Trái Đất chìm xuống, kho báu vô song xuất hiện

(NLĐO) - Các vùng hút chìm cổ đại của Trái Đất đã tạo nên thứ mà nhân loại đang ráo riết tìm kiếm và khai thác trong thời đại số.

Sinh vật lạ ẩn mình trong hang động nồng nặc mùi tử khí

(NLĐO) - Tại địa danh khủng khiếp Foul Air Cave ở Úc, các nhà khoa học đã tìm thấy bộ xương của một sinh vật kỳ dị, to bằng đứa trẻ.

New York nghĩa trang thế giới sự sống East Lawn ong đào đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo