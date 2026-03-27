Thể thao

Thể thao TP HCM: 50 năm "Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai"

Đào Tùng

(NLĐO) - Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam và 50 năm Ngành Thể dục thể thao TP HCM đã được long trọng tổ chức sáng 27-3.

Không chỉ ôn lại chặng đường hình thành và phát triển đầy tự hào, ngành Thể dục thể thao TP HCM cũng đồng thời tri ân những thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã cống hiến tâm huyết, trí tuệ và cả tuổi xuân cho sự nghiệp thể thao tại thành phố.

Đồng chí Võ Văn Minh (trái), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, tặng hoa chúc mừng Sở VH-TT thành phố

Những thước phim tư liệu được giới thiệu đến các đại biểu đã tái hiện hình ảnh hào hùng của thể thao Việt Nam 80 năm qua, trong đó, có hành trình 50 năm phát triển của thể thao TP HCM. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến nay, thể thao Việt Nam đã vươn tầm khu vực và thế giới, mỗi tấm huy chương không chỉ là thành tích chuyên môn mà còn là niềm tự hào dân tộc, là hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trong trái tim hàng triệu người dân.

Lịch sử được nhắc nhớ qua các cuộc triển lãm ảnh, phim tư liệu

Suốt 50 năm qua, thể thao TP HCM luôn giữ vai trò tiên phong, là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ vận động viên tài năng, đóng góp quan trọng cho thể thao nước nhà. Nhiều gương mặt xuất sắc tiêu biểu qua từng thời kỳ, thập niên 1990 và 2000 thế kỷ trước có Trần Quang Hạ, Hồ Nhất Thống, Lý Đức, Cao Ngọc Phương Trinh... và ngày nay có Trần Quyết Chiến, Lê Quang Liêm, Châu Tuyết Vân, Lại Lý Huynh…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại lễ kỷ niệm

Không chỉ chú trọng thể thao thành tích cao, TP HCM còn là địa phương đi đầu trong phát triển thể thao phong trào, xây dựng lối sống năng động, khỏe mạnh trong cộng đồng.

Nhiều hoạt động thể thao cộng đồng, các giải chạy phong trào, marathon, bơi lội phòng chống đuối nước, võ thuật… đã trở thành hình ảnh quen thuộc của một đô thị trẻ trung, hiện đại.

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa, kỷ niệm chương tri ân các cựu cán bộ ngành TDTT thành phố

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ làm công tác TDTT, đề nghị ngành TDTT thành phố tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng thể thao học đường, tạo nguồn lực lượng kế cận bổ sung cho thể thao thành tích cao; tiếp tục đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất cho thể thao và từng bước phát triển kinh tế thể thao; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và lực lượng làm công tác thể thao ngang tầm yêu cầu mới; phát triển phong trào TDTT toàn dân; chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Tặng hoa, kỷ niệm chương các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên

Dịp này, lãnh đạo TPHCM đã trao tặng hoa, kỷ niệm chương tri ân các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, tập thể ngành TDTT qua các thời kỳ.

