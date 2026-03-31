Thể thao TP HCM và kỷ nguyên công nghệ

Hội nghị khoa học với chủ đề "Thể thao trong kỷ nguyên công nghệ: Tư duy chiến lược, đổi mới huấn luyện, quản trị và phát triển thành tích" đã được Sở VH-TT TP HCM tổ chức ngày 31-3, hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam và 50 năm ngành thể thao TP HCM.



Hội nghị khoa học về thể thao trong kỷ nguyên công nghệ tổ chức tại TP HCM

Hội nghị quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thể thao và cán bộ chuyên môn, tập trung phân tích xu hướng phát triển thể thao trong bối cảnh công nghệ số, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, quản lý và thi đấu của thể thao thành phố.

Với mục tiêu cốt lõi của hội nghị là hướng tới xây dựng nền tảng khoa học - công nghệ phục vụ thể thao thành tích cao, việc ứng dụng công nghệ hiện đại không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình huấn luyện mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của vận động viên trên đấu trường quốc gia và quốc tế.

Nhiều bài nghiên cứu, tham luận khoa học tập trung vào các lĩnh vực như tư duy chiến lược và quản trị thể thao trong kỷ nguyên số; ứng dụng công nghệ trong huấn luyện và phân tích thành tích; y học thể thao, công nghệ phục hồi cùng các giải pháp khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo VĐV và phát triển các môn thể thao trọng điểm.

Các chuyện gia, nhà quản lý tham gia tọa đàm phát triển thể thao thành tích cao

Điểm nhấn của hội nghị là tọa đàm về chiến lược phát triển thể thao thành tích cao trong thời đại công nghệ. Các chuyên gia nhận định TP HCM là một trong những địa phương đi đầu trong việc tiếp cận và ứng dụng khoa học - công nghệ. Những tiến bộ như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống cảm biến, phân tích dữ liệu và tâm lý học thể thao đang mở ra hướng đi mới trong cá nhân hóa giáo án huấn luyện, nâng cao hiệu suất và giảm thiểu rủi ro chấn thương.

Sau giai đoạn hoàng kim với việc "thống trị" tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc trước đây cũng như chiếm tỉ lệ đóng góp quan trọng về nhân lực lẫn thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế, TP HCM hiện không còn giữ được vị trí tiên phong. Điều này đòi hỏi ngành thể thao thành phố phải có những giải pháp mang tính đột phá, trong đó ứng dụng khoa học – công nghệ được xem là yếu tố then chốt.

Ngành thể thao thành phố bước đầu định hình chiến lược phát triển mới theo mô hình "tam giác" giữa ba đơn vị hành chính cũ: TP HCM giữ vai trò trung tâm huấn luyện và nghiên cứu; Bình Dương tập trung đào tạo năng khiếu và phát triển công nghiệp thể thao; còn Bà Rịa - Vũng Tàu là địa điểm tổ chức sự kiện và phát triển thể thao biển.

Sự liên kết này hướng đến hình thành hệ sinh thái thể thao hiện đại, vận hành trên nền tảng số hóa đồng bộ. Qua đó, TP HCM kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ, phát triển bền vững và từng bước khẳng định lại vị thế hàng đầu của thể thao thành phố trong thời kỳ mới.