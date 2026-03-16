Thêm công nghệ cho ngành thể dục thể thao và phục hồi chức năng TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thêm công nghệ cho ngành thể dục thể thao và phục hồi chức năng TP HCM

Quốc An

(NLĐO) - Hệ thống Functional Movement Systems (FMS) ra mắt ở TP HCM, mở ra phương pháp hướng dẫn vận động cho VĐV, người chơi pickleball, bóng đá, GYM hồi phục.

Đầu năm 2025, Hustle Việt Nam và Liên đoàn Cử tạ Thể hình TP HCM (HWBF) đã triển khai thành công chương trình chứng chỉ huấn luyện viên thể hình quốc tế National Council on Strength & Fitness - một trong những hệ thống đào tạo huấn luyện viên được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Nối tiếp sự thành công đó, sự kiện THE BASE đã diễn ra giúp các huấn luyện viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp phương pháp đánh giá chuyển động theo tiêu chuẩn quốc tế, tìm hiểu cách ứng dụng hệ thống Functional Movement Systems (FMS), đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao tiêu chuẩn đánh giá chuyển động và tư duy huấn luyện trong ngành thể dục thể thao và phục hồi chức năng.

img

Sự kiện giúp các huấn luyện viên trải nghiệm FMS trong thực tế huấn luyện và trao đổi chuyên môn với các chuyên gia trong ngành. 

Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên, đồng thời từng bước xây dựng hệ sinh thái khoa học vận động bài bản tại Việt Nam.

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu hệ thống đánh giá chuyển động mà còn có các phần chia sẻ chuyên môn và thảo luận trực tiếp giữa chuyên gia với cộng đồng huấn luyện viên. 

Qua đó, người tham dự hiểu rõ hơn vai trò của khoa học vận động trong việc xây dựng giáo án tập luyện, tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho vận động viên.

Việc tiếp tục giới thiệu FMS được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển nền tảng đào tạo chuyên môn cho cộng đồng huấn luyện viên thể hình và thể thao tại Việt Nam.

Không chỉ góp phần thúc đẩy ngành fitness, chương trình còn đóng góp cho sự phát triển chung của thể thao Việt Nam, đặc biệt trong việc chuẩn hóa phương pháp huấn luyện và phục hồi vận động viên.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn tại các đấu trường khu vực và quốc tế, việc ứng dụng khoa học vận động ngày càng trở nên cần thiết. 

Sự xuất hiện của FMS vì thế được xem là một bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, cải thiện hiệu suất thi đấu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo