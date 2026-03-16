Thêm công nghệ cho ngành thể dục thể thao và phục hồi chức năng TP HCM

Đầu năm 2025, Hustle Việt Nam và Liên đoàn Cử tạ Thể hình TP HCM (HWBF) đã triển khai thành công chương trình chứng chỉ huấn luyện viên thể hình quốc tế National Council on Strength & Fitness - một trong những hệ thống đào tạo huấn luyện viên được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Nối tiếp sự thành công đó, sự kiện THE BASE đã diễn ra giúp các huấn luyện viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp phương pháp đánh giá chuyển động theo tiêu chuẩn quốc tế, tìm hiểu cách ứng dụng hệ thống Functional Movement Systems (FMS), đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao tiêu chuẩn đánh giá chuyển động và tư duy huấn luyện trong ngành thể dục thể thao và phục hồi chức năng.

Sự kiện giúp các huấn luyện viên trải nghiệm FMS trong thực tế huấn luyện và trao đổi chuyên môn với các chuyên gia trong ngành.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên, đồng thời từng bước xây dựng hệ sinh thái khoa học vận động bài bản tại Việt Nam.

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu hệ thống đánh giá chuyển động mà còn có các phần chia sẻ chuyên môn và thảo luận trực tiếp giữa chuyên gia với cộng đồng huấn luyện viên.

Qua đó, người tham dự hiểu rõ hơn vai trò của khoa học vận động trong việc xây dựng giáo án tập luyện, tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho vận động viên.

Việc tiếp tục giới thiệu FMS được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển nền tảng đào tạo chuyên môn cho cộng đồng huấn luyện viên thể hình và thể thao tại Việt Nam.

Không chỉ góp phần thúc đẩy ngành fitness, chương trình còn đóng góp cho sự phát triển chung của thể thao Việt Nam, đặc biệt trong việc chuẩn hóa phương pháp huấn luyện và phục hồi vận động viên.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn tại các đấu trường khu vực và quốc tế, việc ứng dụng khoa học vận động ngày càng trở nên cần thiết.

Sự xuất hiện của FMS vì thế được xem là một bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, cải thiện hiệu suất thi đấu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.