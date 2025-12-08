Thể thao Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 33

Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cùng đại diện các nhà tài trợ.

Tổng cộng 3 đoàn xuất phát từ Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng với 113 thành viên. Họ đã có mặt tại Thái Lan, chính thức mở đầu hành trình tham dự sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025.

Không khí phấn khởi và sự háo hức hiện rõ trên gương mặt các vận động viên, huấn luyện viên ngay từ những phút đầu đặt chân đến Bangkok. Toàn đoàn nhanh chóng được đưa về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch của Ban Tổ chức, sẵn sàng bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi thi đấu.

Theo lịch trình, lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Bangkok sẽ diễn ra vào chiều 8-12 tại Nhà Thi đấu trong nhà Hua Mark. Đây là nghi thức trang trọng đánh dấu sự hiện diện chính thức của thể thao Việt Nam tại đại hội, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho các cuộc tranh tài tại SEA Games 33. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Nghi thức kéo cờ sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút, theo thứ tự bảng chữ cái tên các quốc gia. Vì thế, Quốc kỳ Việt Nam sẽ được kéo lên áp chót, ngay trước chủ nhà Thái Lan (cuối cùng). Đối với lực lượng các đoàn thể thao thi đấu tại Chonburi, lễ thượng cờ thứ hai dự kiến được tổ chức vào ngày 11-12 tại Wyndham Jomtien.

SEA Games 33 được xem là kỳ đại hội quan trọng với thể thao Việt Nam. Với lực lượng hơn 1.100 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu đạt kết quả tốt nhất ở 47/66 môn và 443 bộ huy chương. Các tuyển thủ Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu bản lĩnh, cống hiến những màn trình diễn đẹp mắt và mang về những thành tích vang dội tại SEA Games 33.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh, nhấn mạnh: "Đoàn sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, như lời căn dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ xuất quân, để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc".