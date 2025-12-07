SEA Games 33: Chủ nhà Thái Lan chạy đua trước lễ khai mạc

Ngọn lửa SEA Games 33 - 2025 sẽ chính thức được thắp sáng vào ngày 9-12 nhưng đến nay, bầu không khí khá ảm đạm vẫn bao trùm công tác tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan.

Khó khăn chất chồng

Ngân sách tổ chức eo hẹp được xem là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bức tranh SEA Games 33 khó hoàn mỹ như những tuyên bố đầy tự tin trước đó. Chính Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul thừa nhận việc thiếu kinh phí đã được nhận diện từ rất sớm. Tổng ngân sách mà Thái Lan được phân bổ cho công tác tổ chức chỉ hơn 2 tỉ baht, thấp hơn đáng kể so với con số tương đương 3 tỉ baht mà Campuchia từng chi ra cho kỳ SEA Games 32 vào 2 năm trước.

Phóng viên báo, đài ở khu vực nhận thẻ tác nghiệp tại SEA Games 33 (Ảnh: NGỌC LINH)

Khó khăn càng chồng chất khi tỉnh Songkhla - một trong 3 địa điểm tổ chức ban đầu - phải rút lui vì lũ lụt. Mười môn thể thao dự kiến diễn ra tại đây buộc phải chuyển gấp về Bangkok và Chonburi, khiến ban tổ chức tốn thêm gần 200 triệu baht để sửa chữa hạ tầng, bố trí cơ sở lưu trú và hậu cần. Điều đáng nói, trong bối cảnh ngân sách trung ương phải ưu tiên cho công tác khắc phục thiên tai, việc bổ sung kinh phí cho SEA Games gần như là "bất khả thi".

Hệ quả của sự thiếu chuẩn bị nhanh chóng xuất hiện. Ngày khởi tranh môn bóng đá nam 3-12, nghi thức chào cờ ở trận Việt Nam - Lào bất ngờ "vỡ trận" vì hệ thống âm thanh không thể phát quốc thiều hai nước.

Công tác truyền thông quảng bá cũng gây thất vọng lớn. Nhiều hãng tin khu vực mô tả SEA Games 33 là "kỳ đại hội yên ắng nhất lịch sử". Tại Thái Lan, không khí sự kiện gần như không xuất hiện nhiều trên đường phố, trong khi không ít người dân thừa nhận họ không hề nắm được lịch thi đấu hay địa điểm tổ chức. Sự thờ ơ này trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sôi động ở những lần Thái Lan đăng cai trước đó.

Đội ngũ nghệ thuật cho lễ khai mạc được chuẩn bị suốt 7 tháng đã phải dừng lại vì chậm nhận kinh phí và thiếu các văn bản cam kết. Việc thay đổi ê-kíp đột ngột khiến uy tín của ban tổ chức bị ảnh hưởng nặng nề, buộc Bộ trưởng Du lịch - Thể thao Atthakorn Sirilatthayakorn phải lên tiếng giải thích.

SEA Games 33 cũng chịu tác động tiêu cực từ căng thẳng ngoại giao Thái Lan - Campuchia. Campuchia bất ngờ tuyên bố rút khỏi 9 môn thể thao với lý do an toàn, dẫn đến việc phải thay đổi lịch thi đấu, xáo trộn cơ cấu tổ chức và buộc lễ khai mạc phải dời từ Quảng trường Sanam Luang về sân Rajamangala để bảo đảm an ninh.

Thiếu vắng nhiều ngôi sao

Song song với những xáo trộn về công tác tổ chức là tranh cãi về tinh thần thể thao và luật lệ. Câu chuyện đội triathlon Campuchia đưa sang Thái Lan toàn bộ 11 VĐV nhập tịch - trong đó nhiều người đạt đẳng cấp thế giới - khiến dư luận khu vực dậy sóng về tính tranh đua sòng phẳng. Chủ nhà Thái Lan một mặt ban hành quy định cấm VĐV nhập tịch thi đấu môn bóng rổ 5x5, nhưng đồng thời vẫn cho phép các cầu thủ gốc ngoại tham gia nội dung 3x3.

Sự can thiệp hành chính vào chương trình thi đấu khiến nhiều ngôi sao hàng đầu khu vực vắng mặt. Đoàn thể thao Việt Nam vắng Lê Quang Liêm vì chủ nhà bỏ nội dung cờ tiêu chuẩn đánh đơn. Siêu sao thể dục dụng cụ Carlos Yulo quay lưng với SEA Games bởi quy định "mỗi VĐV chỉ được giành tối đa 1 HCV", trong khi toàn bộ dàn sao cầu lông nam Indonesia rút lui để bảo toàn lực lượng cho BWF World Tour Finals.

Tất cả những diễn biến trên khắc họa rõ nét một SEA Games 33 thiếu ổn định, chưa minh bạch và mong manh tinh thần thể thao đúng nghĩa.