"Rái cá sông Gianh" bơi đến Olympic

Những mục tiêu cao hơn

Tháng 8-2017, Nguyễn Huy Hoàng bỗng dưng được chú ý khi phải góp mặt ở một cuộc thi tuyển chọn hết sức hy hữu nhằm xác định suất tham dự SEA Games 2017, cự ly 1.500 m tự do cùng với Lâm Quang Nhật và Nguyễn Hữu Kim Sơn. Mọi ồn ào xung quanh cuộc thi nhanh chóng lắng xuống khi Huy Hoàng giành HCV cự ly này tại Malaysia.

Từ màn chạy đà đáng chú ý ở SEA Games năm ngoái, Huy Hoàng thăng tiến rất nhanh trong mắt giới chuyên môn. Chàng trai 18 tuổi này giành HCĐ cự ly 800 m tự do rồi góp sức làm nên cuộc đua tranh hấp dẫn nhất trên đường đua xanh 1.500 m như đã nhắc đến ở trên, qua mặt Ánh Viên để trở thành kình ngư Việt Nam xuất sắc nhất trong lịch sử Á vận hội. Gần 5 tuần lễ sau, Huy Hoàng tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thành phần đoàn TTVN dự Olympic trẻ lần III với HCV đầy ấn tượng ở cự ly 800 m tự do.

Bốn tháng, 4 lần phá kỷ lục quốc gia do chính mình nắm giữ, Huy Hoàng giờ đây đang đặt mục tiêu chinh phục những đỉnh cao khác. Thông số 7 phút 50 giây 20 ở cự ly 800 m tự do giúp Huy Hoàng vượt chuẩn A của Olympic Tokyo 2020 và chàng trai này sẽ tiếp tục cải thiện thành tích để giành chuẩn A của Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (FINA). Thành tích ở các nội dung 400 m và 1.500 m tự do của Hoàng cũng tiệm cận chuẩn B của FINA, mở toang cánh cửa đến Nhật sau 2 năm nữa bằng suất chính thức một khi chú "rái cá sông Gianh" vẫn bơi bằng tất cả khát vọng và sự đam mê của mình.