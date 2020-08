VFF cho biết so với 2 đợt tập trung trước, danh sách tập trung đợt này của U19 Việt Nam có nhiều sự thay đổi. Điều này không bất ngờ bởi HLV Troussier và các cộng sự vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục rà soát, kiểm tra lực lượng để xây dựng đội hình tốt nhất cho U19 Việt Nam. Bên cạnh đó, do các giải bóng đá trong nước đang tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19, ban huấn luyện dành sự ưu tiên triệu tập nhóm cầu thủ thuộc các CLB như Phú Thọ, PVF, Viettel, đặc biệt là Công an Nhân dân - đội bóng đang thi đấu ở Giải Hạng nhì quốc gia.



Sáu cầu thủ của CLB Công an Nhân dân được HLV Troussier triệu tập gồm thủ môn Hoàng Trung Phong, 5 cầu thủ Phan Du Học, Nguyễn Thanh Khôi, Trần Quang Thịnh, Hà Văn Phương và Bùi Xuân Thịnh. Trong đó có đến 4 người là tài năng trẻ của lò HAGL cho đội Công an Nhân dân mượn để thi đấu tại Giải Hạng nhì quốc gia. Ở 2 đợt hội quân trước, nhóm các cầu thủ này chưa có dịp hội quân cùng U19 Việt Nam do vướng lịch thi đấu tại Giải Hạng nhì. Sự vắng mặt khá đáng tiếc ở đợt tập trung này là tiền vệ Huỳnh Công Đến (CLB Phố Hiến) vì đang điều trị phục hồi chấn thương.

HLV Philippe Troussier trao đổi với nhóm cầu thủ Công an Nhân dân được gọi lên U19 Việt Nam

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có mặt tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 20-8. Cũng giống như U22 Việt Nam, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ được kiểm tra y tế và xét nghiệm RT-PCR để bảo đảm việc phòng chống dịch Covid-19. Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế, U19 Việt Nam sẽ di chuyển sang khu đóng quân và tập luyện tại Trung tâm Bóng đá PVF từ ngày 22 đến 28-8. Hiện tại, LĐBĐ châu Á (AFC) đã xác định thời gian, địa điểm tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết (VCK) Giải U19 châu Á 2020 do Uzbekistan đăng cai tổ chức vào tháng 10 tới. Theo đó, các đội bảng C gồm Ả Rập Saudi, Úc, Việt Nam và Lào sẽ thi đấu tại sân vận động Navbahor Central, TP Namangan. Đây là địa điểm đóng quân và thi đấu của các đội bảng C.

Theo công bố của LĐBĐ thế giới (FIFA), châu Á sẽ có tổng cộng 5 suất tham dự VCK Giải U20 World Cup 2021. Ngoại trừ Indonesia được đặc cách vào thẳng vì là quốc gia đăng cai, 4 suất còn lại sẽ được xác định sau cuộc đua tại VCK Giải U19 châu Á 2020. Do Indonesia được vào thẳng VCK nên trong trường hợp đội bóng này lọt vào bán kết VCK Giải U19 châu Á 2020, AFC sẽ phải tổ chức thêm vòng play-off để trao suất vé thứ 5 cho 1 trong 4 đội thua tại tứ kết.