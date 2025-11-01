"The Touch" của Thảo Trần: Khi âm nhạc chạm vào trái tim người nghe

Ca sĩ Thảo Trần ấn tượng với "The Touch"

Trong đêm Halloween đầy sắc màu và náo nhiệt, giữa không gian rộn ràng của thành phố, Hidden Haven lại trở thành một góc nhỏ khác biệt - nơi âm nhạc được lắng nghe bằng trái tim. Ở đó, Thảo Trần cùng những người bạn của mình như JayKii, Nguyễn Kiều Oanh, Nam Bảo, Hoàng Phúc, 30Hz Band và nhóm bè Bella Voice đã mang đến một đêm nhạc giản dị mà sâu lắng, đúng như tên gọi - The Touch - "cái chạm".

Âm nhạc chạm cảm xúc, không cần phô trương

Chia sẻ về ý nghĩa tên gọi "The Touch", Thảo Trần nói: "Với tôi, một đêm nhạc thành công không nằm ở dàn âm thanh hoành tráng hay ánh đèn lung linh, mà ở cảm xúc thật giữa ca sĩ và khán giả. Điều quan trọng nhất của live band là cảm xúc - thứ không thể giả vờ được".

Và đúng như vậy, giữa bầu không khí Halloween rộn ràng bên ngoài, nhiều khán giả đã chọn rời bỏ sự náo nhiệt để đến với "The Touch", nơi họ có thể ngồi gần, lắng nghe và cảm nhận từng giai điệu. Thảo Trần gọi đó là "điều hạnh phúc nhất", bởi với anh, âm nhạc chỉ thật sự sống khi có người cùng đồng cảm.

Sân khấu của những người yêu âm nhạc thật

Ca sĩ Thảo Trần chọn live band thay vì hiệu ứng sân khấu ồn ào

Thảo Trần cho biết anh luôn muốn tạo ra một không gian live band gần gũi, nơi các bạn trẻ có thể hát, cảm nhận và sống thật với cảm xúc. Không cần chiêu trò hay hiệu ứng, anh dẫn dắt khán giả bằng giọng hát mộc mạc, bằng câu chuyện âm nhạc dung dị mà chân thành. Sự xuất hiện duyên dáng của các khách mời cũng giúp đêm diễn trở nên đầy màu sắc.

Đặc biệt, sự góp mặt của JayKii - người đồng nghiệp mà Thảo Trần chỉ vừa quen trong một gameshow gần đây - đã mang lại nhiều cảm xúc. "Tôi rất quý cách JayKii làm nghề. Anh không chỉ đến với tư cách đồng nghiệp, mà còn là người bạn chia sẻ cảm xúc âm nhạc cùng tôi" - Thảo Trần xúc động nói.

Khoảnh khắc đẹp của tình bạn và gia đình

"The Touch" - nơi âm nhạc là thứ duy nhất lên tiếng

Một trong những hình ảnh khiến cả khán phòng ấm lại chính là khi JayKii xuất hiện cùng vợ, con và bố mẹ - một khoảnh khắc hiếm thấy của người nghệ sĩ giữa đời thường. Hình ảnh ấy giản dị nhưng đầy nhân văn, như một "cái chạm" khác của âm nhạc - chạm vào sự đồng cảm và tình thân.

JayKii chia sẻ sau đêm diễn: "Thảo Trần khiến tôi nhớ lại những ngày đầu đi hát. Tôi mong anh sẽ tiếp tục tổ chức những đêm nhạc như thế này, để khán giả được cảm nhận cái đẹp thật sự của live band - thứ âm nhạc mộc mạc nhưng đầy sức sống".

Kết thúc bằng cảm xúc thật

"The Touch" - khép lại bằng tràng pháo tay dài của khán giả

Không có pháo sáng hay tiếng nhạc sôi động - "The Touch" khép lại bằng tràng pháo tay dài của khán giả - lời cảm ơn chân thành nhất dành cho một đêm nhạc được hát và nghe bằng cả trái tim.

Một "cái chạm" nhẹ nhàng, nhưng đủ để nhắc rằng: âm nhạc thật không cần ồn ào, chỉ cần chân thành là đủ.