Quách Ngọc Ngoan nhớ chính mình khi thấy Hái Gia Liu

Quách Ngọc Ngoan từng chiến thắng giải thưởng ca hát

Tập 16 "Tình Bolero 2025" khép lại vòng thi "Song ca cùng khách mời" bằng những phần trình diễn sáng tạo và nhiều cảm xúc. Trong đó, tiết mục của Hái Gia Liu và Ưng Hoàng Phúc được xem là điểm nhấn của đêm thi khi khiến ban giám khảo - đặc biệt là diễn viên Quách Ngọc Ngoan xúc động.

Với liên khúc "Chuyến tàu hoàng hôn - Chiều sân ga - Người đi ngoài phố" - Hái Gia Liu dẫn dắt khán giả qua một tiểu phẩm ngắn rồi hòa giọng cùng Ưng Hoàng Phúc trong giai điệu bolero sâu lắng.

Dù là lần đầu thử sức dòng nhạc này, Ưng Hoàng Phúc vẫn thể hiện sự tinh tế và tôn trọng âm nhạc, khiến tiết mục trở nên dung hòa giữa chất trẻ trung và nét xưa.

Giám khảo Hamlet Trương gọi đây là "nước cờ tuyệt vời", trong khi danh ca Phương Dung thích thú vì "mỗi lần Hái Gia Liu xuất hiện đều khác biệt, luôn mang đến điều mới mẻ".

Nhưng đáng chú ý nhất là chia sẻ của Quách Ngọc Ngoan, người nhìn thấy mình của bốn năm trước trong thí sinh này.

Nam diễn viên nói: "Tôi thấy trong Hái Gia Liu có một sự quyết liệt, dám thử thách và không ngại khác biệt. Tôi từng như thế khi lần đầu đứng trên sân khấu Bolero - ngây ngô nhưng đầy đam mê".

Giọng ca Hái Gia Liu tại "Tình Bolero 2025"

Quách Ngọc Ngoan đánh giá phần thi của Hái Gia Liu "tuy không cầu kỳ nhưng rất sâu, có kết nối giữa câu chuyện và âm nhạc, đủ để rung động đến trái tim người xem". Anh cũng dành lời khích lệ: "Nếu giữ được năng lượng sáng tạo này, em sẽ còn tiến xa".

Thực tế, "nước đi" của Hái Gia Liu khá mạo hiểm. Anh mời Ưng Hoàng Phúc, một ca sĩ không chuyên Bolero, cùng thi để tạo điểm nhấn khác biệt. "Em muốn giám khảo phải bất ngờ, nên chọn một người không cùng dòng nhạc để thử sức" - Hái Gia Liu chia sẻ.

May mắn, Ưng Hoàng Phúc đồng ý ngay và thậm chí tự lái xe đến tập luyện, thu âm, ghi hình mà không nhận cát sê - như một lời tri ân cho người em từng đồng hành cùng mình trong công việc truyền thông nhiều năm trước.

Sự liều lĩnh này mang lại trái ngọt: tiết mục vừa hòa quyện giữa hai cá tính âm nhạc, vừa thể hiện tinh thần dám làm mới Bolero - điều mà Quách Ngọc Ngoan đặc biệt trân trọng.

Anh nói: "Bolero không chỉ là hoài niệm. Nó sống nhờ những người trẻ như Hái Gia Liu, biết giữ hồn xưa mà thổi vào đó hơi thở hôm nay".

Tiết mục song ca của Hái Gia Liu và Ưng Hoàng Phúc

Trước khi đến với sân khấu, Hái Gia Liu (Hiếu Gia Lai) từng là nhà sản xuất chương trình đứng sau các gameshow nổi tiếng như "Shark Tank", "Iron Chef", "Không gian đẹp"... và từng phụ trách truyền thông cho nhiều bộ phim Việt. Gần đây, anh trở thành nhà sáng tạo nội dung có hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, được yêu thích qua những màn hát live mộc mạc, đầy cảm xúc.

Từ một người làm hậu trường đến thí sinh được giám khảo kỳ vọng, hành trình của Hái Gia Liu mang đúng tinh thần mà Quách Ngọc Ngoan từng nhắc: "Khi nghệ sĩ dám sống thật với cảm xúc, khán giả sẽ luôn nhìn thấy họ".

Và tối 31-10, trên sân khấu "Tình Bolero 2025", có lẽ chính Quách Ngọc Ngoan cũng đã thấy lại chính mình - khi ánh sáng của đam mê từ một người trẻ khác đang bừng sáng.