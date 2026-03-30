Thêm bệnh viện tư nhân chạy thận không thu thêm phí ngoài BHYT

"Chủ trương của Đảng và Nhà nước là huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho chăm sóc sức khỏe; trong đó y tế tư nhân là bộ phận quan trọng, góp phần giảm tải khu vực công, mở rộng tiếp cận dịch vụ và tăng lựa chọn cho người dân" - GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nói tại lễ khai trương Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, ngày 30-3, tại Hà Nội.

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt mở rộng dịch vụ kỹ thuật cao tại Hà Nội

Theo GS Trần Văn Thuấn, việc bệnh viện đi vào hoạt động không chỉ bổ sung thêm một cơ sở khám chữa bệnh, mà còn góp phần định hình mô hình y tế hiện đại, chuyên sâu, lấy công nghệ và chuyên môn làm nền tảng, hướng tới người bệnh.

"Đây cũng là hướng đi phù hợp tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", nhằm nâng cao chất lượng, tính thuận tiện và nhân văn của hệ thống y tế"- ông nói.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ghi nhận nỗ lực của hệ thống Bệnh viện Lạc Việt, đồng thời đánh giá cao định hướng phát triển chuyên sâu, chú trọng tầm soát sớm bệnh và điều trị ung bướu, phù hợp nhu cầu thực tiễn.

Trong bối cảnh ngành y tế bước vào giai đoạn mới, Thứ trưởng Bộ Y tế kỳ vọng các cơ sở y tế tư nhân được đầu tư bài bản, vận hành theo chuẩn mực, đồng hành cùng hệ thống công lập nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ từng công tác tại các cơ sở tuyến trung ương, đồng thời hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện K và Bệnh viện Việt Đức. Người bệnh có thể thăm khám, hội chẩn với chuyên gia đầu ngành, giảm việc chuyển tuyến mà vẫn bảo đảm quyền lợi BHYT.

Cơ sở được đầu tư hệ thống thiết bị chẩn đoán, điều trị hiện đại như máy cộng hưởng từ (MRI), CT 128 dãy, hệ thống nội soi và xét nghiệm tự động. Hệ thống chụp nhũ ảnh 3D giúp tăng khả năng phát hiện sớm ung thư vú, giảm liều tia X.

Hệ thống phòng mổ hiện đại tại bệnh viện. Ảnh: Mai Phương

Bên cạnh chuyên môn, bệnh viện phát triển mô hình "bệnh viện - khách sạn", với khu nội trú tách biệt, quy trình chăm sóc khép kín.

Hiện hệ thống Bệnh viện Lạc Việt có 3 cơ sở, trong đó hai cơ sở đang vận hành gồm Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt và Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Phúc Yên (Phú Thọ) với tổng quy mô hơn 600 giường bệnh. Cơ sở tại Hà Nội là bước mở rộng tiếp theo của hệ thống.

Bệnh viện hiện đang triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính cho người bệnh, trong đó có chương trình "chạy thận 0 đồng chênh" (BHYT chi trả 100%). Ngoài ra, tại Trung tâm Ung bướu, kỹ thuật xạ trị gia tốc điều biến thể tích cũng được áp dụng và thanh toán BHYT 100%, giúp người bệnh tiếp cận điều trị ung thư hiện đại với chi phí phù hợp.