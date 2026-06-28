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Thời sự Xã hội

Thêm cụ bà 97 tuổi ở Hà Nội đi nhiều lần lên phường mới nhận được tiền chế độ hàng tháng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau khi cụ bà 97 tuổi phải nhiều lần đi hỏi khoản trợ cấp 2 tháng chưa trả, lãnh đạo phường đã trực tiếp đến gia đình xin lỗi, giải thích.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền phản ánh của bà P.L. (SN 1957, trú Hà Nội) về việc mẹ bà là cụ N.T.B. (97 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, trú phường Kim Liên, TP Hà Nội) bị chậm nhận trợ cấp trong 2 tháng sau khi địa phương sáp nhập đơn vị hành chính.

Cụ bà 97 tuổi ở Hà Nội nhận trợ cấp chậm Do sai sót hành chính - Ảnh 1.

Hình ảnh cụ B. (97 tuổi) đợi ở ngân hàng để chờ phường Kim Liên chuyển chế độ hàng tháng vào tài khoản ngân hàng. Ảnh: P.L.

Theo phản ánh, cụ N.T.B. đang hưởng trợ cấp hằng tháng dành cho thân nhân lão thành cách mạng đã qua đời với tổng số tiền hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi phường Nam Đồng sáp nhập vào phường Kim Liên, gia đình không nhận được khoản trợ cấp của tháng 5 và tháng 6.

Bà P.L. cho biết đã nhiều lần đưa mẹ đến UBND phường Kim Liên để hỏi nhưng được trả lời tiền đã chuyển sang ngân hàng. Dù cụ nhiều lần đến ngân hàng, khoản trợ cấp vẫn chưa được chi trả.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Kim Liên xác nhận sự việc và cho biết nguyên nhân là sai sót trong quá trình bàn giao hồ sơ sau sáp nhập đơn vị hành chính. Hồ sơ của cụ N.T.B. bị chuyển nhầm sang phường Đống Đa thay vì phường Kim Liên.

Theo lãnh đạo địa phương, phường Đống Đa đã chi trả chế độ đến hết tháng 4. Khi hồ sơ được chuyển về phường Kim Liên từ tháng 5, cơ quan chức năng phải rà soát, đối chiếu lại danh sách và nguồn kinh phí chi trả. Do hồ sơ bị chuyển qua nhiều đơn vị nên khoản trợ cấp của cụ được xác định từ hai nguồn khác nhau, buộc cơ quan chức năng phải kiểm tra kỹ trước khi chuyển tiền vào tài khoản.

Lãnh đạo UBND phường Kim Liên thừa nhận việc để người dân phải đi lại nhiều lần là thiếu sót của cơ quan quản lý. Địa phương cũng khẳng định đây là sự cố phát sinh trong quá trình xử lý thủ tục sau sáp nhập, không phải hành vi gây khó khăn cho người dân.

Đến nay, toàn bộ khoản trợ cấp còn thiếu của tháng 5 và tháng 6 đã được chuyển đầy đủ vào tài khoản của cụ N.T.B. 

Chiều 27-6, lãnh đạo phường đã trực tiếp đến gia đình xin lỗi, giải thích nguyên nhân và nhận được sự chia sẻ của người thân.

Trước đó, ngày 22-6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh về thái độ phục vụ công dân của một cán bộ tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà (TP Hà Nội).

Theo phản ánh, ông V.H. đến UBND phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu thay cho mẹ là cụ N.T.T.H. (97 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực tư pháp - chứng thực, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ H. phải trực tiếp có mặt. Khi ông V.H. trình bày mẹ tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường, cán bộ này hướng dẫn ông đưa cụ về nhà và thực hiện cuộc gọi video sau 17 giờ 30 cùng ngày để xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, sau khi kết nối cuộc gọi, cán bộ tiếp nhận cho rằng trường hợp của cụ H. không đủ điều kiện thực hiện thủ tục ủy quyền. Ông V.H. đề nghị cán bộ đến nhà xác minh thực tế vì nơi ở chỉ cách trụ sở phường khoảng 200 m nhưng không được chấp thuận. Sau đó, ông được hướng dẫn mời hai người con ruột của cụ H. đến phường để làm các thủ tục liên quan.

Ngay trong sáng 23-6, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, lãnh đạo Chi nhánh số 3 cùng cán bộ liên quan đã trực tiếp đến gia đình công dân để lắng nghe ý kiến, nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quá trình phục vụ, đồng thời gửi lời xin lỗi và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú.

Sau đó, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân sau vụ việc công chức tại Điểm phục vụ hành chính công đặt tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) bị phản ánh có thái độ ứng xử chưa phù hợp với người dân.

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thủ tục hành chính dịch vụ công cụ bà 97 tuổi đến phường nhận tiền trợ cấp
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