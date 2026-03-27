Thêm “cửa” an cư cho người lao động tại TPHCM

Tối 27-3, LĐLĐ TPHCM và Công ty CP Tập đoàn Phú Cường đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM.

Theo biên bản ghi nhớ, các bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác nhằm phối hợp triển khai phát triển dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động của LĐLĐ TPHCM, đồng thời góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 tại địa bàn thành phố theo kế hoạch của Thành ủy. Mục tiêu sẽ phát triển, hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Cụ thể, hai đơn vị sẽ cùng nghiên cứu phối hợp đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn; phối hợp lập, hoàn thiện, trình nộp hồ sơ thủ tục xây dựng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục; thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân và người lao động tại các khu vực tập trung đông lao động.

Đồng thời, hai đơn vị sẽ nghiên cứu các hình thức đầu tư phù hợp, loại hình sản phẩm nhà ở xã hội (bao gồm cho thuê, cho thuê mua, mua) theo quy định; nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy việc triển khai các dự án nhà ở xã hội; thẩm định, lựa chọn các trường hợp đáp ứng điều kiện mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phòng ngừa hành vi trục lợi chính sách.

LĐLĐ TPHCM cho biết qua công tác nắm bắt tình hình đời sống của công nhân, lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhu cầu về nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở dành cho công nhân, lao động có thu nhập thấp... ở mức rất lớn, ước khoảng 974.000 căn hộ. Phần lớn công nhân, lao động là lao động nhập cư từ các tỉnh, thành khác đến làm việc tại thành phố, chưa có nhà ở ổn định, chủ yếu sinh sống tại các khu nhà trọ có diện tích nhỏ, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.

Góp phần vào việc ổn định chỗ ở cho người lao động, từ đầu năm 2026, LĐLĐ TPHCM đã chủ động triển khai các hoạt động phối hợp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho hàng chục ngàn công nhân, người lao động. Tiêu biểu như thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Hoa Sen trong triển khai dự án: Khu nhà ở cho người lao động tại xã Tân Vĩnh Lộc – Hoa Sen An Hạ (dự kiến khởi công vào ngày 30-4) và dự án Hoa Sen Tân Thành

Hay chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ LNT 7979 kiến triển khai 2 dự án khu đô thị sinh thái dành cho công nhân, gồm: dự án tại xã Châu Đức và dự án tại xã Xuân Sơn.