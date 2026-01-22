Thêm động lực làm việc

Mục đích nhằm cải thiện đời sống cán bộ, công chức (CB-CC) để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội. Đây là điều được CB-CC ở cơ sở rất quan tâm trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện tinh gọn bộ máy.

Tiền lương CB-CC luôn là mối quan tâm hàng đầu, là vấn đề hệ trọng bởi liên quan thiết thực đến chất lượng hoạt động công vụ, hiệu quả của bộ máy công quyền, nhất là các cơ quan hành chính, phục vụ công, có quan hệ gần gũi với người dân. Hàng chục năm qua, lương cơ sở nhiều lần được cải thiện, góp phần hỗ trợ CB-CC nuôi sống bản thân và gia đình, an tâm gắn bó lâu dài và hiệu quả công việc tốt hơn.

Thực hiện Nghị quyết 27/2018 của Trung ương, từ ngày 1-7-2024, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và tạo động lực làm việc.

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Trong khi đó, thu nhập của CB-CC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách vẫn còn thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm được giao, gây khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân sự có năng lực, tâm huyết. Nhiều địa phương đã đề nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở, bổ sung các loại phụ cấp phù hợp cho CB-CC cấp xã, bảo đảm ổn định lâu dài và thống nhất trên phạm vi cả nước.

Trước đó, một trong những nội dung quan trọng được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 cuối năm 2025 là điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận 20/2025 của Bộ Chính trị. Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Điều đó cho thấy tăng lương cơ sở là cấp bách, tất yếu và đã có lộ trình. Các quy định mới từ năm 2026 sẽ tiếp tục điều chỉnh để bảo đảm CB-CC có thu nhập đủ sống. Theo Nghị quyết 27/2018 và Nghị định 73/2024, 5 bảng lương mới sẽ được áp dụng, trong đó lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương. Mức lương thấp nhất của CB-CC tăng thêm 300.000 đồng hoặc cao hơn, tùy theo hệ số. Dự kiến lương cho người mới tốt nghiệp đại học làm việc có thể lên tới 5.470.000 đồng/tháng, chưa tính phụ cấp.

Mục tiêu là đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của CB-CC sẽ tăng lên ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng 3 (tương đương khoảng 70% tổng quỹ lương), nhằm bảo đảm cuộc sống. Trên tầm vĩ mô, lương cơ sở sẽ được xem xét tăng trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và khả năng ngân sách nhà nước.

Khi CB-CC có mức lương đủ sống, họ sẽ có thêm động lực làm việc, gắn bó lâu dài với cơ quan và đem lại hiệu quả công việc tốt hơn.