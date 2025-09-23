Thêm động lực, niềm tin

Nhằm giúp công chức, viên chức nghỉ việc nhanh chóng chuyển đổi nghề nghiệp, mới đây, HĐND TP HCM đã thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo nghề (ĐTN) cho các đối tượng đã nghỉ việc do quá trình sắp xếp lại đơn vị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bảo đảm an sinh

Theo đó, người nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy có nhu cầu học nghề thì được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận, ĐTN trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 3 tháng. Chi phí theo đơn giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố; tiền ăn (30.000 đồng/người/ngày thực học); tiền đi lại (200.000 đồng/người/khóa học).

Ngay sau đó, UBND TP HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ ĐTN, chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) cho cán bộ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn.

Cụ thể, thành phố tổ chức sàn giao dịch việc làm, kết nối doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân, mở rộng cơ hội cho NLĐ. Cùng với đó là chính sách ĐTN, hỗ trợ vay vốn, khuyến khích khởi nghiệp, giúp cán bộ chuyển đổi công việc thuận lợi, giảm áp lực thất nghiệp và ổn định đời sống. Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ mua, thuê mua NƠXH. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định, tạo điều kiện để cán bộ an cư, góp phần ổn định tâm lý, đời sống và khuyến khích trở lại vào thị trường lao động sau khi sắp xếp.

Theo UBND TP HCM, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đơn vị hành chính giúp bộ máy chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhưng quá trình này cũng tạo ra thách thức, nhất là giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ phải thôi việc. Đây là nhóm đối tượng có nhiều năm làm việc trong khu vực công, cần thời gian và nguồn lực để chuyển đổi nghề nghiệp, thích ứng với thị trường lao động.

Thực tiễn cho thấy ngoài các chính sách tinh giản biên chế và hỗ trợ thôi việc theo quy định hiện hành, nhiều trường hợp vẫn gặp khó khăn trong ổn định cuộc sống. Do đó các chính sách từ thành phố rất cần thiết, vừa bảo đảm an sinh xã hội vừa động viên tinh thần, tạo điều kiện cho NLĐ nhanh chóng tái hòa nhập thị trường việc làm.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhà Bè (TP HCM) hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Niềm tin từ người lao động

Những chính sách, hỗ trợ từ thành phố nhận được sự quan tâm rất lớn từ cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ, nhất là những người bị ảnh hưởng về công việc trong đợt sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua.

Nhiều cán bộ, NLĐ tại TP HCM bày tỏ sự đồng tình trước thông tin thành phố triển khai đề án hỗ trợ. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, nguyên cán bộ văn hóa - xã hội tại một phường của quận Bình Tân cũ, cho biết: "Sau khi sắp xếp bộ máy, tôi nghỉ việc đến giờ vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp. Vì vậy, tôi rất mong chờ những phiên giao dịch việc làm sắp tới để có thể tìm được việc, gần nhà tiện cho việc chăm sóc các con".

Trong khi đó, anh Trần Văn Lợi, nguyên cán bộ ở một xã ngoại thành, rất quan tâm đến NƠXH. Anh Lợi cho biết khó khăn hiện tại của vợ chồng anh là có một căn hộ nhỏ để các con có không gian sinh hoạt, học tập. "Đã 15 năm đi làm nhưng hiện gia đình tôi vẫn ở trọ khá chật hẹp và bất tiện. Nếu được tiếp cận với mức giá ưu đãi của Nhà nước về NƠXH, chúng tôi sẽ có điều kiện ổn định cuộc sống, thêm động lực và niềm tin để tìm việc mới hướng đến an cư lập nghiệp lâu dài" - anh Lợi nói.

Một số lao động lớn tuổi thì chú trọng hơn đến chính sách vay vốn, khởi nghiệp. Anh Phạm Văn Quang Thái - 48 tuổi, từng làm công tác không chuyên trách ở huyện Hóc Môn cũ - cho biết khi nghỉ việc, điều anh lo lắng nhất là khó tìm việc làm. "Tôi muốn chuyển sang buôn bán nhỏ để tự tạo việc làm. Chính sách vay vốn ưu đãi thực sự là cứu cánh, giúp tôi có động lực bắt đầu lại" - anh Thái bày tỏ.

Được vay tối đa 300 triệu đồng/người TP HCM đã ban hành chế độ hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, NLĐ thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, với mức vay tối đa 300 triệu đồng/người. Mức vay cụ thể do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP HCM xem xét căn cứ vào nguồn vốn, nhu cầu sử dụng, chu kỳ sản xuất, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn. Hình thức vay tín chấp, được UBND cấp xã xác nhận với thời hạn vay tối đa 120 tháng. Lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo (hiện nay là 6,6%/năm).

Khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tại 168 phường, xã, đặc khu với 1.612/6.970 người tham gia có nhu cầu hỗ trợ ĐTN. Điều này cho thấy sự sâu sát từ chính quyền thành phố khi đề xuất chính sách này cũng như sự kịp thời của HĐND TP HCM khi ban hành chính sách.



