Thêm "lá phổi xanh" cho thủ phủ công nghiệp của TP HCM

Tại ngày hội trồng cây với chủ đề "Cánh rừng quê hương" ở Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE (phường Bình Dương, TP HCM) vào ngày cuối tuần, có gần 1.500 cây xanh đã được trồng. Đây là hoạt động do Công ty TNHH BECAMEX TOKYU và Công ty TNHH AEON Việt Nam phối hợp tổ chức.



Đại diện Công ty TNHH BECAMEX TOKYU và Công ty TNHH AEON Việt Nam nhận cây xanh

Lễ trồng cây lần thứ hai này là sự tiếp nối thành công của chương trình trước, khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng địa phương hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững của cả hai doanh nghiệp lớn.

Hoạt động này có sự tham gia của khoảng 250 người, trong đó có rất nhiều học sinh, sinh viên. Trong khuôn khổ sự kiện, gần 1.500 cây xanh thuộc 3 chủng loại, từ cây thân gỗ đến cây bụi và các loại hoa đã được trồng.

Hoạt động này không chỉ giúp cải thiện cảnh quan đô thị tại phường Bình Dương, TP HCM (trước là phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng không gian công cộng, mang lại một "lá phổi xanh" cho cộng đồng.

Không gian xanh tại Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE

Phường Bình Dương là phường có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, với 7 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp được kỳ vọng sẽ là một đô thị tiên phong trong sự phát triển bền vững, trở thành phường kiểu mẫu của TP HCM.

Theo Ban tổ chức, hoạt động trồng cây này là một phần quan trọng trong Chương trình "Cánh rừng quê hương AEON", một hoạt động môi trường tiêu biểu mà Tập đoàn AEON đã khởi xướng từ năm 1991 nhằm bảo tồn và phát triển môi trường tự nhiên.

Về phía BECAMEX TOKYU, đơn vị này cũng đã không ngừng triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, chung tầm nhìn kiến tạo một không gian sống xanh tại các dự án. Sự đồng hành giữa hai đối tác này thể hiện rõ mong muốn thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững cho khu vực phía Bắc của TP HCM (Bình Dương cũ) và cả Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội để gắn kết cộng đồng, khơi gợi tình yêu thiên nhiên, đặc biệt là với các em nhỏ và gia đình, cùng nhau theo dõi những cây non phát triển cùng sự lớn mạnh của thành phố.

Lễ trồng cây không chỉ góp phần kiến tạo không gian xanh mà còn đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước thềm khai trương chính thức Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE mở rộng (Giai đoạn 2) và Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị tinh gọn AEON Bình Dương Midori Park vào cuối tháng 11 này.

Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối cộng đồng hiện đại, nơi cư dân có thể thư giãn, gặp gỡ và tận hưởng các dịch vụ tiện ích.

Với diện tích siêu thị hơn 2.830 m2, AEON Bình Dương Midori Park sẽ là điểm đến mua sắm lý tưởng, cung cấp đa dạng sản phẩm chất lượng chuẩn Nhật, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Việc mở rộng lần này giúp MIDORI PARK SQUARE bổ sung thêm 7 không gian thương mại mới, nâng tổng số lên 12 thương hiệu, hứa hẹn tạo ra một điểm đến sôi động và đa trải nghiệm cho cư dân và cộng đồng xung quanh.