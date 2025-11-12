HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có vai trò rất quan trọng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Thủ tướng đề nghị lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tận tâm, tận lực vì nhân dân.

Ngày 12-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vai trò lực lượng bảo vệ an ninh , trật tự ở cơ sở - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ thời điểm chính thức thành lập 1-7-2024 đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng phát triển với hơn 86.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập, hơn 276.000 thành viên tham gia. Lực lượng đã tham gia hỗ trợ hơn 9.500 vụ việc liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, gần 8.500 vụ việc liên quan đến cứu nạn, cứu hộ... 

Đặc biệt, trong thiên tai, lũ lụt, hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không quản hiểm nguy, gác lại gian khó của bản thân, cùng chính quyền địa phương và Công an xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", đến từng khu dân cư bị cô lập để hỗ trợ, di dời người dân, chuyển lương thực đến các hộ neo đơn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Công an đối với lực lượng quần chúng nòng cốt đang ngày đêm góp sức hỗ trợ, gìn giữ bình yên cho từng thôn, xóm, khu phố, cho từng người, cho từng bản làng trên khắp mọi miền đất nước.

Thủ tướng nêu rõ đảm bảo an ninh, trật tự quốc gia, an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước ta xác định là những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. An ninh, trật tự ở cơ sở có vai trò rất quan trọng, đảm bảo môi trường ổn định cho phát triển bền vững, sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ gìn giữ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vai trò lực lượng bảo vệ an ninh , trật tự ở cơ sở - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao hoa chúc mừng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thể hiện sự gắn bó mật thiết với nhân dân; góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc với những hành động đẹp như dũng cảm truy bắt tội phạm, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, kịp thời cứu người đuối nước, cứu nạn, cứu hộ người dân trong thiên tai, lũ lụt, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục thể hiện vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, không ngại khó, ngại khổ, tận tâm, tận tụy, tận lực vì nhân dân phục vụ; gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, tích cực hỗ trợ lực lượng công an; bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, hỗ trợ ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, góp phần xây dựng xã, phường không tội phạm, không ma túy, không tai nạn, mỗi thôn, mỗi bản, mỗi khu phố, mỗi làng xóm thực sự là một pháo đài vững chắc về an ninh trật tự một cách tổng thể, toàn diện, bền vững, lâu dài.

Nêu phương châm 14 chữ với lực lượng: "Bản lĩnh; mưu trí; dũng cảm; mắt sáng, tai thính; nhân văn; vì dân", Thủ tướng khẳng định bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có an ninh, có trật tự và có an dân, an toàn và an ninh tại cơ sở.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, góp phần giữ gìn được sự bình yên cuộc sống ở khắp mọi miền của Tổ quốc.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao hoa chúc mừng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bộ Công an an ninh trật tự thủ tướng phạm minh chính an ninh cơ sở đại tướng Lương Tam Quang
