Thêm một đơn vị tích cực ủng hộ Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động

Ngày 15-12, đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC đã đến trụ sở Báo Người Lao Động (phường Xuân Hòa, TP HCM) để ủng hộ chương trình "Trái tim miền Trung" số tiền 100 triệu đồng. Qua đó, góp phần hỗ trợ cho đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ.

Đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (SMBC) bày tỏ mong muốn chung tay cùng Báo Người Lao Động giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - cho biết: Nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về miền Trung lũ lụt, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Trái tim miền Trung" và đã tiếp nhận những đóng góp nhiệt tình từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" cũng được Báo Người Lao Động phát động từ ngày 26-11, với sự đồng hành, chung tay đóng góp của đông đảo bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tính đến chiều 9-12, chương trình đã tiếp nhận và trao khoảng 500.000 tập vở cùng các vật phẩm như bút, thước, ba lô...Những món quà ý nghĩa này đã được Báo Người Lao Động trao tặng học sinh tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai…, kịp thời hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, ổn định học tập.

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC trao bảng tượng trưng ủng hộ 100 triệu đồng vào chương trình "Trái tim miền Trung"

Theo đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, thời gian qua đơn vị đã có nhiều hoạt động xã hội thiết thực hướng đến bà con chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; bày tỏ tin tưởng và ủng hộ báo Người Lao Động luôn có những sáng kiến ý nghĩa, hữu ích vì cộng đồng.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập báo Người Lao Động trao thư cảm ơn cho đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC,



