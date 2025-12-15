Thêm một đơn vị tích cực ủng hộ Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thêm một đơn vị tích cực ủng hộ Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động

Xuân Huy - Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động đã tiếp nhận những đóng góp nhiệt tình từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Ngày 15-12, đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC đã đến trụ sở Báo Người Lao Động (phường Xuân Hòa, TP HCM) để ủng hộ chương trình "Trái tim miền Trung" số tiền 100 triệu đồng. Qua đó, góp phần hỗ trợ cho đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ.

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (SMBC) ủng hộ Chương trình Trái tim miền Trung - Ảnh 1.

Đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (SMBC) bày tỏ mong muốn chung tay cùng Báo Người Lao Động giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - cho biết: Nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về miền Trung lũ lụt, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Trái tim miền Trung" và đã tiếp nhận những đóng góp nhiệt tình từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó,  Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" cũng được Báo Người Lao Động phát động từ ngày 26-11, với sự đồng hành, chung tay đóng góp của đông đảo bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tính đến chiều 9-12, chương trình đã tiếp nhận và trao khoảng 500.000 tập vở cùng các vật phẩm như bút, thước, ba lô...Những món quà ý nghĩa này đã được Báo Người Lao Động trao tặng học sinh tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai…, kịp thời hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, ổn định học tập.

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (SMBC) ủng hộ Chương trình Trái tim miền Trung - Ảnh 2.

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC trao bảng tượng trưng ủng hộ 100 triệu đồng vào chương trình "Trái tim miền Trung"

 Theo đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, thời gian qua đơn vị đã có nhiều hoạt động xã hội thiết thực hướng đến bà con chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; bày tỏ tin tưởng và ủng hộ báo Người Lao Động luôn có những sáng kiến ý nghĩa, hữu ích vì cộng đồng. 

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (SMBC) ủng hộ Chương trình Trái tim miền Trung - Ảnh 3.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập báo Người Lao Động trao thư cảm ơn cho đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC,


Tin liên quan

"Trái tim miền Trung" đến vùng rốn lũ của Đà Nẵng

"Trái tim miền Trung" đến vùng rốn lũ của Đà Nẵng

(NLĐO) – Sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của chương trình "Trái tim miền Trung" đã khiến nhiều người dân vùng rốn lũ xúc động.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai": Dừng tiếp nhận vật phẩm từ ngày 10-12

(NLĐO) - Đến chiều 9-12, chương trình đã tiếp nhận và trao khoảng 500.000 tập vở cùng dụng cụ học tập tặng học sinh tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai...

FC Nhà Chín Muồi "xắn tay" hỗ trợ đóng gói tập vở gửi học sinh vùng lũ

(NLĐO) - Các thành viên FC Nhà Chín Muồi tất bật phân loại, đóng gói tập vở, kịp gửi đến học sinh bị ảnh hưởng lũ lụt, lan tỏa tinh thần sẻ chia.

tỉnh Khánh Hòa người lao động hoạt động xã hội công ty tài chính vượt qua khó khăn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo