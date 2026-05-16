Thêm một thợ lặn tử vong khi khai thác hải sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Thêm một thợ lặn tử vong khi khai thác hải sản

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Một thợ lặn từ Khánh Hòa tử vong sau khi được tàu cá đưa vào cảng La Gi cấp cứu, tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo tai nạn giảm áp trên biển

Chiều 16-5, một tàu cá đưa thuyền viên gặp nạn vào cập cảng La Gi (phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng) để chuyển đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nạn nhân là ông T.T.T. (trú tỉnh Khánh Hòa), làm việc trên tàu khai thác hải sản ngoài khơi. Trong quá trình lao động, ông T. bất ngờ xuất hiện các biểu hiện khó thở, tức ngực, chèn ép tim, nghi mắc bệnh giảm áp – tai nạn nghề nghiệp nguy hiểm thường gặp ở thợ lặn.

Ngay sau đó, tàu cá đã tức tốc đưa nạn nhân vào bờ. Khi tàu cập cảng La Gi, xe cứu thương nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi trong tình trạng nguy kịch. 

Thêm một thợ lặn tử vong nghi do bệnh giảm áp khi khai thác hải sản - Ảnh 1.

Cấp cứu bất thành thợ lặn nguy kịch được đưa vào bờ tại La Gi

Tại đây, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, cấp cứu ngừng tuần hoàn – hô hấp. Dù được tích cực cứu chữa, bệnh nhân vẫn tử vong.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó, chiều 15-5, cũng tại cảng La Gi, một thợ lặn khác bị giảm áp nhưng còn tỉnh táo đã được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, vào các ngày 24-3 và 21-4, hai thợ lặn được đưa vào cảng cá này trong tình trạng nguy kịch và đều không qua khỏi.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh giảm áp là tai nạn nghề nghiệp có tỉ lệ tử vong cao đối với thợ lặn. Tình trạng này xảy ra khi lặn sâu dưới áp lực lớn khiến khí hòa tan nhiều trong máu và mô; khi ngoi lên quá nhanh, áp suất giảm đột ngột tạo bọt khí gây tắc mạch. 

Bệnh có thể gây tổn thương nghiêm trọng não, tủy sống, phổi, tim và hệ cơ xương, dẫn đến liệt, rối loạn tri giác, khó thở hoặc sốc tuần hoàn nếu không được xử lý kịp thời.

Tin liên quan

Cấp cứu kịp thời 1 thợ lặn gặp nạn ở Trường Sa

Cấp cứu kịp thời 1 thợ lặn gặp nạn ở Trường Sa

(NLĐO) - Bệnh nhân bị tai nạn lao động được cấp cứu kịp thời tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa

Hai thợ lặn biển ở Quảng Trị: Một người tử vong, một nguy kịch

(NLĐO) - Hai thợ lặn ở Quảng Trị gặp sự cố giảm áp khi lặn sâu khoảng 15-20m dưới biển, khiến một thợ lặn tử vong, người còn lại nguy kịch.

Khoảnh khắc kinh hoàng cá mập ngoạm đầu thợ lặn

(NLĐO) - Đoạn video kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc một con cá mập khổng lồ bất ngờ tấn công và ngoạm chặt đầu của thợ lặn ở Maldives - Ấn Độ.

Lâm Đồng thợ lặn La Gi tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo