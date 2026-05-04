Thêm thông tin bất ngờ về nam thanh niên mang súng ra quán cà phê ở Đồng Nai

Ngày 4-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Tô Thanh Huy Vũ (23 tuổi, ngụ xã Phú Riềng) và Võ Văn Đức Hùng (23 tuổi, ngụ phường Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

2 đối tượng cùng khẩu súng

Trước đó, Vũ mang súng tới nhà Hùng ở khu phố Tiến Hưng, phường Bình Phước. Tại đây, Vũ bắn thử một viên. Sau đó, cả 2 đi uống cà phê gần nhà ở khu phố Bình Thiện, khẩu súng được Vũ mang theo. Khi Vũ đưa cho Hùng khẩu súng loại ổ xoay, bên trong có 5 viên đạn chì thì bị công an ập tới, bắt giữ.

Qua đấu tranh, Vũ khai nhận khẩu súng trên y mượn của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) vào sáng ngày 29-4.

Qua đấu tranh, Vũ còn khai nhận vào ngày 24-4 đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của anh Ph. Ng. Ch. (29 tuổi, ngụ xã Phú Riềng).

Cụ thể, Vũ đã dùng xe ô tô của anh Ch. trị giá 950 triệu đồng mang đi cầm cố được 50 triệu đồng tiêu xài cá nhân.