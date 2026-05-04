Thêm thông tin bất ngờ về nam thanh niên mang súng ra quán cà phê ở Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thêm thông tin bất ngờ về nam thanh niên mang súng ra quán cà phê ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Ngoài chuyện tàng trữ súng quân dụng trái phép, nam thanh niên còn khai chiếm đoạt ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố

Ngày 4-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Tô Thanh Huy Vũ (23 tuổi, ngụ xã Phú Riềng) và Võ Văn Đức Hùng (23 tuổi, ngụ phường Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lộ diện sai trái của thanh niên Đồng Nai mang súng đến quán cà phê chơi - Ảnh 1.

2 đối tượng cùng khẩu súng

Trước đó, Vũ mang súng tới nhà Hùng ở khu phố Tiến Hưng, phường Bình Phước. Tại đây, Vũ bắn thử một viên. Sau đó, cả 2 đi uống cà phê gần nhà ở khu phố Bình Thiện, khẩu súng được Vũ mang theo. Khi Vũ đưa cho Hùng khẩu súng loại ổ xoay, bên trong có 5 viên đạn chì thì bị công an ập tới, bắt giữ.

Qua đấu tranh, Vũ khai nhận khẩu súng trên y mượn của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) vào sáng ngày 29-4.

Qua đấu tranh, Vũ còn khai nhận vào ngày 24-4 đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của anh Ph. Ng. Ch. (29 tuổi, ngụ xã Phú Riềng).

Cụ thể, Vũ đã dùng xe ô tô của anh Ch. trị giá 950 triệu đồng mang đi cầm cố được 50 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Tin liên quan

Điều tra vụ người đàn ông tử vong cạnh khẩu súng trong vườn sầu riêng

Điều tra vụ người đàn ông tử vong cạnh khẩu súng trong vườn sầu riêng

(NLĐO) - Trên người nạn nhân có vết thương và vết máu, nghi do vết đạn từ súng hơi

Đột kích điểm “bay lắc” ở Gia Lai, thu giữ 3 khẩu súng và 10 viên đạn

(NLĐO) – Một nhóm thanh niên “bay lắc” trong nhà dân bị bắt quả tang, lộ thêm 3 khẩu súng cùng 10 viên đạn tại hiện trường.

Giáo viên tiểu học tham gia đường dây mua bán 5 khẩu súng, 1.069 viên đạn

(NLĐO) - Tham gia đường dây mua bán 5 khẩu súng, 1.069 viên đạn, giáo viên tiểu học và Phó bí thư Chi bộ bản bị bắt.

chiếm đoạt tài sản nam thanh niên quán cà phê SÚNG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo