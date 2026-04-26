Quốc tế

Nóng: Nổ súng tại tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng, ông Donald Trump sơ tán gấp

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và các vị khách quý đã được đưa ra khỏi bữa tiệc dành cho các phóng viên Nhà Trắng sau khi có tiếng súng nổ.

Khi các khách mời tại sự kiện chui xuống gầm bàn theo lệnh của cơ quan mật vụ, Tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân, phó tổng thống và người đứng đầu Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng Weijia Jiang đã được đưa ra khỏi phòng tiệc.

 Các nhân viên an ninh với vũ trang hạng nặng lập tức lao lên sân khấu của sự kiện vốn luôn được thắt chặt an ninh này. Toàn bộ cảnh tượng diễn ra nhanh chóng đã được ghi lại trực tiếp trên kênh C-SPAN.

Đài CNN cho biết Tổng thống Donald an toàn.

Ông Donald Trump và nội các rời khỏi bữa tiệc. Ảnh: CNN

Hình ảnh sân khấu trống trải được chụp sau khi Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo cấp cao khác được sơ tán khỏi bữa tiệc. Ảnh: AP

Ngay tại phòng tiệc của khách sạn Washington Hilton, phóng viên Ted Johnson của trang Deadline cho biết: "Tôi nghe thấy khoảng 4 tiếng nổ giống như tiếng súng, dường như phát ra từ hành lang ngay bên ngoài phòng tiệc, gần bàn của tôi”. 

Theo các báo cáo, lực lượng an ninh mật vụ Mỹ có thể đã bắn chết một người nổ súng trong bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại Washington. Hiện có những thông tin trái chiều về việc liệu cơ quan mật vụ có bắn người đó hay đã bắt giữ y hay không.

Lực lượng an ninh của Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon chia sẻ trực tiếp trên sóng đài CNN có một tay súng ở sảnh và hắn đã chết. Tuy nhiên, phóng viên Jeff Mordock của tờ Washington Times lại cho biết họ vừa nghe cơ quan mật vụ nói rằng nghi phạm nổ súng đã bị bắt giữ.

Đài CNN, MS Now, BBC, Fox News và C-SPAN đều đưa tin các bộ trưởng nội các như Ngoại trưởng Marco Rubio và các thành viên cấp cao của Quốc hội đã nhanh chóng được sơ tán. Tuy nhiên, hầu hết các khách mời khác vẫn ở lại phòng tiệc sau khi ban tổ chức thông báo rằng chương trình sẽ tiếp tục trong thời gian ngắn.

Cảnh ông Donald Trump cùng các lãnh đạo cấp cao được đưa ra khỏi phòng tiệc. Video: Kênh C-SPAN

Khoảng một giờ sau khi được sơ tán khỏi sự kiện, ông Donald Trump đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng "một tay súng đã bị bắt giữ".Ông cho biết thêm: “Quả là một buổi tối đáng nhớ ở Washington D.C. Cơ quan Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm việc vô cùng xuất sắc”. 

Ngay sau khi nghe thấy những tiếng động lạ, những người tham dự bữa tiệc lập tức ngừng trò chuyện và bắt đầu la hét “nằm xuống!”. Hàng trăm khách mời đã chui xuống gầm bàn khi các nhân viên mật vụ trong trang phục tác chiến lao vào phòng tiệc. 

Ông Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân đã cúi người nấp sau bàn danh dự trước khi được các nhân viên mật vụ nhanh chóng hộ tống ra ngoài.

Mỹ gây áp lực kinh tế lên Iran

