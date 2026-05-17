Theo công bố kế hoạch tuyển sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Tố, đối tượng xét tuyển là những học sinh sinh năm 2015, đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Thứ tự ưu tiên xét tuyển: Học sinh có “nơi ở hiện tại” theo VNEID thuộc địa bàn phường Diên Hồng. Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn phường. Học sinh có cha hoặc mẹ là công chức, viên chức (diện biên chế) trên địa bàn. Học sinh có “nơi ở hiện tại” theo VNEID thuộc khu vực giáp ranh phường Diên Hồng. Học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, phong trào, văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Các trường hợp đặc thù của địa phương.

Các trường hợp không thuộc diện ưu tiên được xem xét sau cùng, dựa trên chỉ tiêu còn lại của trường và quyết định của Ban Chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp .

Điều kiện xét tuyển: Học sinh phải đảm bảo các điều kiện như đăng ký tuyển sinh trên Trang tuyển sinh của Thành phố, đáp ứng các tiêu chí trong Kế hoạch tuyển sinh của phường và cung cấp thêm thông tin xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và khung thời gian do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành .

Những học sinh có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau đây được nộp hồ sơ tham dự xét tuyển:

Học sinh phải được công nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học”, cuối năm học lớp 5 đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc” và phải có tối thiểu 3 năm ở cấp tiểu học đạt danh hiệu "Học sinh xuất sắc".

Học sinh dự xét tuyển chương trình tiếng Anh tăng cường: Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh tăng cường ở cấp tiểu học: Khuyến khích có thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định .

Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học: Phải có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định .

Học sinh dự xét tuyển Chương trình tích hợp (Đề án 5695): Đối với học sinh đã hoàn thành Chương trình tích hợp theo Đề án 5695 cấp tiểu học: Khuyến khích có thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định .

Đối với học sinh đã học chương trình Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học: phải có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như chứng chỉ PET, hoặc KET, hoặc FLYERS, hoặc TOEFL Primary, hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định

Điểm xét tuyển quy định như sau: Điểm môn tiếng Việt và Toán: Tổng điểm kiểm tra định kì cuối năm học môn tiếng Việt và Toán của lớp 3, lớp 4 và lớp 5.

Điểm ưu tiên: Học sinh được cộng 1 điểm: Là con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con bệnh binh mất sức .

Học sinh được cộng 0,5 điểm: Là con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con thương binh mất sức lao động dưới 81%, con bệnh binh mất sức lao động dưới 81% con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên” .

Điểm khuyến khích: Các chứng chỉ quốc tế tiếng Anh và tin học .

Điểm danh hiệu khen thưởng: “Học sinh xuất sắc” cuối năm học các lớp cấp tiểu học .

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Ảnh: Website nhà trường

Nguyên tắc xét tuyển: Tổng điểm được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và xét theo chỉ tiêu tuyển sinh .

Nếu tổng điểm bằng nhau thì xét ưu tiên: Học sinh có năng lực vượt trội về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tin học, công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh... được khen thưởng cá nhân (các cuộc thi, hội thi phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức) .

Học sinh đã học Chương trình Tích hợp theo Đề án 5695 ở cấp tiểu học và tiếp tục theo học chương trình này .

Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 10 lớp 6, tương đương 350 học sinh. Cụ thể như sau: Chương trình Tích hợp theo Đề án 5695: 3 lớp. Chương trình tiếng Anh tăng cường: 7 lớp.

Các loại hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến: Bản sao học bạ tiểu học.

Bản sao chứng chỉ, phiếu điểm môn tiếng Anh, tin học.

Đối với học sinh học chương trình tiếng Anh tăng cường, chương trình Tích hợp theo Đề án 5695: Phiếu điểm tiếng Anh tăng cường, hoặc chương trình Tích hợp; các chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học quốc tế (nếu có) .

Đối với học sinh học tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (bắt buộc), chứng chỉ Tin học (nếu có) .

Bản sao giấy khai sinh và Bản sao thẻ Bảo hiểm y tế của học sinh. Bản sao giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có). Giấy chứng nhận bơi lội cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) .

Sau khi kết thúc đăng kí trực tuyến, nhà trường sẽ tiến hành chấm, duyệt hồ sơ trực tuyến do phụ huynh nhập dữ liệu trên hệ thống. Nếu nội dung hồ sơ (bản giấy) khi nhập học không đúng với nội dung đã đăng ký trực tuyến, nhà trường sẽ hủy kết quả xét tuyển.

Theo kế hoạch, trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển chậm nhất ngày 15-6-2026. Nộp hồ sơ trúng tuyển từ ngày 16-6 đến 16 giờ ngày 23-6.

Trước đó, Trường THCS Phan Văn Trị (Phường Hạnh Thông) cũng đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6. Trong đó, phạm vi xét tuyển không giới hạn theo ranh giới hành chính.

Học sinh ở bất cứ phường nào thuộc TPHCM đều có quyền tham gia xét tuyển nếu đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn theo kế hoạch tuyển sinh của trường năm học 2026 - 2027 nhà trường công bố sau khi được UBND phường Hạnh Thông duyệt.