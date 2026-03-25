Thêm vụ hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo ở Đồng Nai: Ban Quản lý dự án Phú Riềng giải trình ra sao?

Dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759 được UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt cuối năm 2021, thời gian thực hiện từ 2021-2024.

Dự án có tổng chiều dài hơn 13,4 km, bề rộng cắt ngang 9 m, bề rộng mặt đường 6m, vận tốc thiết kế 60 km/h, thuộc công trình cấp III, nhóm B, tổng đầu tư 120 tỉ đồng. Được chia làm 3 gói thầu: XL01, XL02 và XL03.

Theo báo cáo giải trình của Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng (Ban quản lý) tới UBND tỉnh Đồng Nai, dự án đã được ký hợp đồng với các nhà thầu và khởi công từ tháng 9-2022.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính như mặt đường bê tông nhựa nóng, cầu và hệ thống thoát nước. Đơn vị đang tiếp tục thi công các hạng mục an toàn giao thông và lề đường.

Về việc triển khai dự án, Ban quản lý dự án khu vực Phú Riềng thông tin, công trình được triển khai theo hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm", ảnh hưởng đến 329 thửa đất với tổng diện tích 20,57 ha.

Về khu vực hạ cốt nền khiến một số nhà dân rơi vào tình trạng cheo leo, Ban quản lý cho biết đây là vị trí người dân đã hiến một phần đất để phục vụ thi công.

Tại 3 vị trí có các nhà dân bị chênh vênh, khối lượng đất đào hạ độ dốc khoảng 85.500 m3. Số đất lấy đi này được tận dụng để đắp lề đường trên phần đất người dân hiến mở rộng (từ 12 - 20 m) và bù đắp cho một số đoạn nền thấp hơn.

Hạ cốt nền do làm theo một cây cầu

Về việc nhà dân chênh vênh sau khi lấy đất hạ cốt nền đường, Ban quản lý giải thích do việc hạ cốt nền là do tuyến phải bám theo hiện trạng một cây cầu đã thi công trước đó, buộc điều chỉnh cao độ theo thiết kế.

Bên cạnh đó, địa hình khu vực chênh cao lớn, nhà dân nằm sát tuyến, diện tích hiến đất không đồng đều nên hạn chế phương án xử lý ta luy theo tiêu chuẩn.

Sau sự việc trên, người dân mong muốn được cải tạo đất hợp pháp, Ban quản lý đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định tạm thời về cải tạo mặt bằng dọc các tuyến đường có độ chênh vênh.

Nhà của dân cao hơn mặt đường

1 ngày trước đó, văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra xác minh vụ việc trên.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Phú Riềng, UBND các xã Phú Riềng, Phú Trung và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Đồng thời, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; xử lý ngay các sai phạm (nếu có) theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị sau khi kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh và thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí trước ngày 27-3-2026 theo đúng quy định.

Việc thi công dự án trên đã khiến các hộ dân tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi nền nhà cao hơn mặt đường từ 3 m đến 12 m.

Trong đó có 7 hộ bị ảnh hưởng lớn bởi dự án. Người dân mong muốn được hạ cao độ nền bằng mặt đường nhưng vướng quy định về quản lý khoáng sản.





Chờ công an làm rõ Hơn 1 tuần trước đó, làm việc với 8 hộ dân cheo leo bên mép vực đường ĐT 753, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi các hộ dân bị cheo leo sau khi lấy đất hạ cốt nền dự án. Để xảy ra những thiếu sót trên, do tư vấn giám sát và thi công đã thi công thiếu trách nhiệm; do áp lực đẩy nhanh tiến độ nên thi công chưa phù hợp thực tế, ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư là nơi quản lý, giữ tiền đầu tư để thuê nên cũng có trách nhiệm. Theo ông Toàn, sự việc xảy ra làm đảo lộn cuộc sống người dân. Ông cam kết sẽ tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi người dân. Lãnh đạo Ban cam kết huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các hộ dân di dời, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú đẩy nhanh chi trả bồi thường theo quy định. Trước vấn đề bức xúc trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế-Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với đơn vị thi công giám sát dự án trên. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư dự án cung cấp toàn bộ hồ sơ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 qua xã Tân Lợi để làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.