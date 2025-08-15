Ngày 15-8, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cho biết vừa phối hợp cứu sống hai công nhân bị điện giật khi đang làm việc ngay gần trụ sở bệnh viện.

Khoảng 16 giờ 50 ngày 14-8, trong lúc thi công tại công trường gần trụ điện trước cổng bệnh viện, anh T.V.H. (38 tuổi, trú xã Gio Linh, Quảng Trị) và anh L.V.H. (51 tuổi, trú xã Hoàn Lão, Quảng Trị) bất ngờ đưa thanh kim loại lên cao, vô tình chạm vào dây điện phía trên.

Điện giật khiến 2 công nhân nguy kịch ở Quảng Trị

Dòng điện phóng mạnh kèm tia lửa khiến cả hai bất tỉnh tại chỗ, trên người xuất hiện nhiều vết bỏng nặng.

Công nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình

Ngay lập tức, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình kích hoạt "báo động đỏ", cử kíp cấp cứu cùng thiết bị chuyên dụng tới hiện trường.

"Khi tiếp cận, một bệnh nhân đã ngưng tim, ngừng thở, tình trạng cực kỳ nguy kịch. May mắn là tai nạn xảy ra ngay gần bệnh viện nên thời gian cấp cứu được rút ngắn tối đa" - bác sĩ Trần Văn Sơn, Trưởng Khoa Đơn nguyên cấp cứu, kể.

Các y bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi, sốc điện, hỗ trợ thông khí và xử trí tổn thương bỏng điện. Sau khoảng 15 phút, bệnh nhân đã có mạch trở lại, huyết áp cải thiện.

Hai nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, cho biết bệnh nhân ngưng tim đã tỉnh táo, phục hồi tốt nhờ công tác cấp cứu ban đầu nhanh chóng và hiệu quả.