Tiến độ Vành đai 3 TPHCM mới đạt 75%, không kịp mốc 30-6-2026

Trước áp lực phải thông xe trước ngày 30-6-2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng về các dự án kết nối Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tiến độ thực tế của dự án Vành đai 3 TPHCM cho thấy nhiều thách thức, khiến khả năng hoàn thành toàn tuyến đúng hạn đang gặp khó.

Khu vực đường Vành đai 3 phía đông TPHCM (đoạn qua TP Thủ Đức cũ) đang có tiến độ tốt nhất hiện nay, khoảng 82%

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, đến nay tổng giá trị sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 75%. Trong đó, các gói thầu xây lắp trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ) đạt khoảng 82%, trong khi khu vực phía Tây gồm Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) mới đạt khoảng 67%.

Hiện các gói thầu tại TP Thủ Đức (cũ) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cầu cạn, triển khai thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng… Đây được xem là khu vực có tiến độ tốt nhất và có khả năng về đích sớm.

Ngược lại, các đoạn phía Tây vẫn đối mặt nhiều thách thức. Hơn 50% chiều dài tuyến đã hoàn thành xử lý đất yếu và đang chuyển sang thi công các lớp kết cấu tiếp theo. Phần còn lại vẫn phải tiếp tục quan trắc lún để đảm bảo ổn định nền đường trước khi triển khai mặt đường, khiến tiến độ bị kéo dài.

Khó khăn lớn nhất hiện nay đến từ biến động thị trường vật liệu xây dựng. Ảnh hưởng từ xung đột quân sự tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, kéo theo chi phí cát, đá, nhựa đường và đặc biệt là chi phí vận chuyển leo thang. Nguồn cung nhựa đường nhập khẩu khan hiếm, giá bê tông nhựa tăng cao, gây áp lực lớn lên các nhà thầu.

Trước tình hình này, chủ đầu tư đã liên tục làm việc với các mỏ vật liệu, đặc biệt là đá, để phân bổ nguồn cung kịp thời. Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng sớm cập nhật, điều chỉnh giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu trong bối cảnh biến động.

Dù đang nỗ lực điều phối khối lượng thi công, huy động tối đa nguồn lực và đẩy nhanh các hạng mục phụ trợ như hệ thống giao thông thông minh (ITS), chiếu sáng, cây xanh…, Ban Giao thông TPHCM cho biết mục tiêu khả thi hơn là hoàn thành đồng bộ toàn dự án vào cuối năm 2026.

Trong đó, một số đoạn có điều kiện thuận lợi sẽ được đẩy nhanh tiến độ để khai thác sớm, như đoạn qua TP Thủ Đức (cũ) dự kiến hoàn thành vào ngày 30-6-2026, đoạn qua Củ Chi (cũ) vào khoảng 30-9-2026. Tuy nhiên, việc hoàn thành toàn tuyến đúng mốc giữa năm 2026 là rất thách thức trong bối cảnh hiện nay.